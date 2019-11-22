عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صورة مسربة تكشف عن الفائز بالكرة الذهبية لعام 2019

الجمعة 22 نوفمبر 2019

الخليج 365

كشفت صورة مسربة عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019 التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهر المقبل.



المجلة الفرنسية نشرت أسماء 30 لاعبا مرشحين للفوز بالكرة الذهبية خلال الحفل الذي تستضيفه العاصمة باريس يوم 2 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قالوا إنها مسربة للنقاط التي حصل عليها كل لاعب في تصويت الصحفيين وممثلي الأندية على الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

وأشارت الوثيقة إلى فوز البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، بالجائزة، بعدما حصل على 578 نقطة، متفوقا على الهولندي فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول الإنجليزي، الذي حصل على 570 نقطة.

وجاء الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، في المركز الرابع برصيد 499 نقطة، متفوقا على السنغالي ساديو ماني والمصري محمد صلاح، نجمي ليفربول، اللذين حصدا 322 و207 نقاط على الترتيب.

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و حل البرتغالي برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، في المرتبة السادسة، بعدما حصد 199 نقطة، يليه البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، برصيد 163 نقطة.

أما الإنجليزي رحيم سترلينج، جناح السيتي، فتواجد في المرتبة الثامنة برصيد 127 نقطة، يليه الثنائي الكوري الجنوبي سون هيونج مين والهولندي فرينكي دي يونج، لاعبا توتنهام هوتسبر الإنجليزي، وبرشلونة على الترتيب، برصيد 29 نقطة لكل منهما.

وفي حالة حصول رونالدو على الجائزة، ستكون هذه المرة هي السادسة التي يفوز بها النجم البرتغالي، ليكون أكثر اللاعبين فوزا بها، متفوقا على منافسه الأرجنتيني ليونيبل ميسي، والذي فاز بها 5 مرات من قبل.

وتعتبر الوثيقة تأكيدا لما نشرته العديد من التقارير الصحفية في وقت سابق، حين أكدت أن رونالدو هو الفائز بالجائزة، بسبب زيارة بعض مسؤولي مجلة "فرانس فوتبول" له في مدينة تورينو، وإجراء حوار صحفي معه.

يأتي ذلك على الرغم من أن المجلة الفرنسية لم تقم من قبل بنشر حوار صحفي مع لاعب حصل على الكرة الذهبية قبل إعلان فوزه بها، إذ تكون جميع المقابلات بعد تتويجه.

يُذكر أن ميسي كان هو الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019 من الاتحاد الدولي لكرة القدم، بينما كان الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، هو الفائز بجائزة الكرة الذهبية في العام الماضي.