شكرا لقرائتكم مصر ضد كوت ديفوار .. مواعيد فتح ابواب استاد القاهرة واغلاقه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت اللجنة المنظمة فتح أبواب استاد القاهرة فى الواحدة ظهر اليوم لإستقبال الجماهير لحضور مباراة نهائى كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة والتى تجمع منتخب مصر أمام كوت ديفوار ، إلى جانب مباراة تحديد المركزين الثالث و الرابع بين جنوب أفريقيا و غانا ، على أن تغلق البوابات فى السادسة مساءاً.

تُختتم اليوم الجمعة، منافسات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجارى على ملعبي استاد القاهرة والسلام، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، حيث من المقرر أن يواجه منتخب جنوب أفريقيا نظيره الغاني لتحديد صاحب المركز الثالث والرابع بالبطولة، فى الرابعة عصرًا، فيما سيواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره كوت ديفوار على المركز الأول والثاني، فى الثامنة مساءًا.

وأعلنت شركة تذكرتي أنه لن يُسمح في المباراة النهائية لبطولة أمم افريقيا للشباب بحضور أي مشجع بدون بطاقة المشجع والتذكرة مجتمعين، وتهيب الشركة السادة المواطنين بالتعاون والالتزام بالنظام المتبع حفاظا على الأرواح والظهور بالمظهر المشرف الذي يليق بمصرنا الحبيبة.

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منتخب مصر تأهل لنهائي أمم أفريقيا تحت 23 عامًا لمواجهة كوت ديفوار، بعد أن حقق العلامة الكاملة بالفوز على مالي بهدف دون رد في أول مباريات دور المجموعات، ثم الفوز على غانا بنتيجة 3/2، ثم هزيمة الكاميرون بهدفين مقابل هدف، ليتأهل الفراعنة الصغار للدور قبل النهائي بالبطولة ويواجهون جنوب أفريقيا في المباراة التي انتهت بفوز منتخب مصر بنتيجة 3/0، ويتأهلون للمباراة النهائية أمام كوت ديفوار، وحصد بطاقة التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

وتأهل منتخب الكوت ديفوار للمباراة النهائية، بعد الفوز على نيجيريا بهدف دون رد فى المباراة الأولى بدور المجموعات، ثم الفوز بنفس النتيجة على جنوب أفريقيا وزامبيا، وبعدها تحقيق الفوز أمام غانا بركلات الترجيح، ويتأهلون للمباراة النهائية أمام الفراعنة.