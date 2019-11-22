شكرا لقرائتكم الاسماعيلى يرفض فكرة الاستغناء عن خدمات عبد الرحمن مجدى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولى النادى الاسماعيلى فكرة الاستغناء عن خدمات عبد الرحمن مجدى نجم الفريق بعد تألقه فى صفوف المنتخب الاولمبى ببطولة كأس الامم الافريقية تحت 23 عاماً والتى تستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر الجارى حيث سجل هدفى صعود الفراعنة الصغار للمباراة النهائية للبطولة بالفوز على جنوب أفريقيا بثلاثية دون رد ، ويأتى هذا القرار خوفاً من تشتت تركيز اللاعب مع الدراويش بعد تلقيه عروضاً مغرية على الصعيد المادى سواء داخلية أو خارجية.

وكان عبد الرحمن مجدى قد مدد تعاقده مع الاسماعيلى لمدة خمسة مواسم قادمة قبل إنطلاق الموسم الجارى بعد أن عقد جلسة معه محمد خلف، مدير إدارة للتسويق والتعاقدات بعقد من أجل إقناعه بالتمديد ووافق اللاعب على الفور، دون أي طلبات مادية، مؤكدًا احترامه لمسئولي الدراويش وإصراره على الاستمرار بصفوف الفريق، لأجل إسعاد جماهير الفريق الكبيرة.

ويتطلع مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان لتحقيق الاستقرار والإداري للفريق للحفاظ على القوام الاساسى للدراويش مع تدعيم الفريق بصفقات قوية، حتى ينعكس ذلك على النتائج بشكل إيجابي خلال منافسات الموسم الجارى .