رياضة | بالفيديو.. عماد متعب يعترف: كنت قريب من التوقيع للزمالك.. وهذا سبب إعتزالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالفيديو.. عماد متعب يعترف: كنت قريب من التوقيع للزمالك.. وهذا سبب إعتزالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف عماد متعب مهاجم المنتخب المصري السابق والنادي الأهلي، عن أصعب الفترات التي مر بها خلال مسيرته مع المارد الأحمر، وفرصة إنتقاله لنادي الزمالك.

وقال عماد متعب خلال تصريحات لقناة "أون سبورت" مع الإعلامي أحمد شوبير: "إن ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك الأسبق فاوضه للانتقال إلى الفريق الأبيض.

وتابع متعب حديثه :" كنت فى لندن مع شقيقى الذى كان يجرى عملية جراحية آنذاك، وتواصل معى ممدوح عباس للانتقال للزمالك في هذه الأثناء".

وأكمل مهاجم الأهلي :" تحدث معى ممدوح عباس للانتقال للزمالك، وإرتداء قميص الأبيض، وأجبته بأن النادى الأهلى بيتى ولن أتخلى عنه مهما وإن حدث ".

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وتطرق متعب للحديث عن كواليس إعتزاله، مؤكداً أنه لم يكن ليتخذ قرار الاعتزال لو كان الأهلي تمسك به.

وأردف متعب:"لو تمسك بي الأهلي لما اعتزلت نهائياً، لكن الحقيقة أن النادي هو الذي تركني، ولم أكن قادراً علي تمثيل أي فريق غيره".

وأوضح متعب :"عقدي انتهى مع الأهلي، وأخبرت الجميع بأنني لا أنوي الاعتزال وكشفت عن رغبتي في الاستمرار لكنني لم أحصل على عقد جديد، بسبب البعض داخل النادي، وفي لاالنهاية إعتزلت".

واستطرد متعب :"تحدث مع مانويل جوزيه حول قرار الاعتزال، وشاورته فوافقني الرأي بعد أن أخبرته أنني لن أتحمل اللعب لنادي أخر في مصر غير الأهلي".

وأضاف مهاجم الفراعنة السابق: "الرحيل عن الأهلي قرار صعب للغاية ، وفضلت إنهاء مسيرتي به فقط دون غيره، ورفضت الإنتقال لأي نادي آخر حتى بعد قرار الإعتزال.