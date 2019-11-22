رياضة | رغم رفض الزمالك.. الاتحاد الأفريقي يعلن مكان السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم رفض الزمالك.. الاتحاد الأفريقي يعلن مكان السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية أن الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إستقر على مكان وموعد مباراة السوبر الأفريقي بين نادي الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا والزمالك المصري بطل الكونفدرالية الأفريقية.

الكاف يحدد موعد ومكان السوبر الأفريقي

وحدد الكاف يوم 14 فبراير القادم من العام 2020، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة.

وسيتم الإعلان الرسمي عن قرار الكاف في أعقاب إجتماع اللجنة التنفيذية للكاف المقام في القاهرة.

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أزمة مباراة الترجي والوداد

وكان مقرراً إقامة لقاء السوبر الإفريقي خلال شهر أغسطس الماضي، بيد أن الأزمة الشهيرة التي إندلعت في نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي دفعت الكاف لتأجيل اللقاء لموعد آخر.

وفي سياق متصل سيتم الإعلان عن الملعب الذي سيستضيف نهائي النسخة الحالية من دوري الإبطال 2020، بعد قرار الإتحاد الأفريقي بإقامة النهائي من مباراة واحدة.

إعتراض زمالكاوي

وكان رئيس نادي الزمالك "مرتضى منصور" قد أعلن في وقت سابق رفضه خوض المباراة في قطر، مهدداً بالإنسحاب من المباراة.