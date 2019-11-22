رياضة | عماد متعب يهاجم الجبلاية.. ويؤكد: الزمالك المستفيد الأول من توقف الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عماد متعب يهاجم الجبلاية.. ويؤكد: الزمالك المستفيد الأول من توقف الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق عماد متعب مهاجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصرن على فترة توقف الدوري العام، بسبب بطولة امم أفريقيا للناشئين والتي تحتضنها مصر في الفترة من 8 نوفمبر الجاري وحتي 23 من الشهر نفسه.

وصرح عماد متعب عبر فضائية أون سبورت، أن فترة توقف الدورى لم تكن فى مصلحة المارد الأحمر، الذى كان يسير بطريقة جيدة مع السويسرى فايلر المدير الفنى للأحمر بعكس الزمالك الذى استفاد من فترة التوقف، بشكل كبير لإستعادة التوازن داخل الفريق الأبيض.

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وواصل نجم الأهلي السابق حديثه :" نادي الزمالك كان واضح عليه بعض الهزة فى مستواه الفني، والثقة بالنفس، فى بداية الدورى مع ميتشو بعكس الأهلى الذى حقق انطلاقة قوية مع السويسري فايلر ".

وأكمل متعب تصريحاته: أتمني عودة الدورى قوياً بعد فترة التوقف التي حدثت، بجدول ثابت ومواعيد محددة دون استثناءات حتى لا ندخل فى "دوامة" المشاكل، وهو دور اتحاد الكرة، ونتمني أن لا يحدث ما حدث مجدداً من أخطاء رغم وعودهم القوية.

وإختتم متعب تصريحاته معلقاً عن دور بيراميدز هذا الموسم في الدوري قائلاً: "أعتقد أن المنافسة على لقب الدوري ستنحصر بين الأهلي والزمالك، فقط الفريقين لن يسمحا إلي أحد خلال الموسم الاقتراب من الصدراة، ولا يوجد فريق سيقدر على مجاراتهم خاصة وأن الدوري طويل، ويحتاج إلي دكة قوية وهو الأمر الذي يتوافرلديهم فقط .