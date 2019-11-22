رياضة | رسمياً.. تعرف على الملاعب التي تستضيف مبارايات الزمالك في الدوري وبطولة إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً.. تعرف على الملاعب التي تستضيف مبارايات الزمالك في الدوري وبطولة إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خطاب رسمي لنادي الزمالك عبر مسئولي اتحاد الكرة ، لتحديد الملعب الذي سيستضيف مباريات القلعة البيضاء في دوري أبطال أفريقيا ، علاوة على تحديد أعداد الجماهير المسموح لها بحضور اللقاءات .

وتضمن الخطاب إقامة مباريات الزمالك في دوري الأبطال على ستاد السلام ، في حين حدد اتحاد الكرة إقامة مباريات الفريق في الدوري على ستاد القاهرة .

وأكد الخطاب على إقامة مباراة أول أغسطس الأنجولي، المقررة يوم 7 ديسمبر المقبل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لدوري الأبطال ، على إ ستاد السلام ، بحضور 10 آلاف مشجع.

كما تقام الزمالك في الدوري بحضور 5 آلاف مشجع، بواقع 3 آلاف عضو من الجمعية العمومية، و1500 بكشوف من وزارتي الشباب والتعليم، و500 للفريق الضيف".