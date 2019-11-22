رياضة | 6 مواجهات صعبة لأندية المجموعة السابعة بدوري القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 6 مواجهات صعبة لأندية المجموعة السابعة بدوري القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقام السبت ستة لقاءات في دوري القسم الثالث للمجموعة السابعة مع تأجيل لقاء بورفؤاد أمام دمياط في هذه الجولة الي الاسبوع المقبل وإقامة لقاء الجولة الماضية أمام ابو شحاته الاربعاء 27 نوفمبر بسبب اشتراكه في الأدوار التمهيدية لكأس مصر

في اللقاء الأول يستضيف مركز شباب ابو صوير فريق كهرباء الإسماعيلية ويدخل الفريقان اللقاء متعادلين الجولة الماضية أبو صوير تعادل مع بلدية الاسماعيلية بينها تعادل كهرباء الاسماعيلية مع دمياط خارج الأرض.

وفي اللقاء الثاني يحل النوبة ضيفا علي ميت الخولي هذا وفاز النوبة الجولة الماضية علي غزل السويس بهدف نظيف بينما تعادل ميت الخولي مع سماد السويس سلبيا.

وفي اللقاء الثالث يستضيف رأس البر نادي غزل السويس علي ملعب رأس البر بدمياط هذا وأسفرت الجولة الماضية عن تعادل رأس البر مع الشهداء بهدف لكل فريق بينما خسر غزل السويس امام النوبة بهدف نظيف.

وفي اللقاء الرابع يحل بلدية الاسماعيلية ضيفا علي منشية الشهداء وأسفرت نتائج الجولة الماضية عن تعادل ايجابي لبلدية الاسماعيلية امام ابو صوير بهدف لكل فريق بينما تعادلت رأس البر مع الشهداء بهدف لكل فريق أيضا.

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وفي اللقاء الخامس يستضيف غزل دمياط نادي سماد السويس وكان السماد الجولة الماضية تعادل سلبيا أمام مركز شباب ميت الخولي بينما خسر غزل دمياط أمام بورتو بهدفين دون رد.

وفي اللقاء السادس والاخير يحل بورتو ضيفا علي مركز شباب أبو شحاته ولم يلعب ابو شحاته الجولة الماضية لإشتراك الطرف الآخر بورفؤاد في الدور التمهيدي الرابع لكأس مصر بينما تغلب بورتو علي غزل دمياط بهدفين دون رد.

ترتيب المجموعة السابعة

1-بورتو 16 نقطة

2-النوبة 13 نقطة

3-بورفؤاد 12 نقطة

4-سماد السويس 12 نقطة

5-كهرباء الاسماعيلية 10 نقاط

6-غزل دمياط 9 نقاط

7-دمياط 8 نقاط

8-بلدية الاسماعيلية 7 نقاط

9-ميت الخولي 7 نقاط

10-الشهداء 6 نقاط

11-ابو شحاته 4 نقاط

12-رأس البر 3 نقاط

13-ابو صوير 3 نقاط

14-غزل السويس نقطة واحدة