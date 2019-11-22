اونلاين | مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر مجانا (قناة مفتوحة) تايم سبورت يوتيرب beIN SPORTS المفتوحة

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يقدم الخليج 365 الرياضي مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر حيث يستضيف ستاد القاهرة الدولي نهائي بطولة إفريقيا تحت 23 عام كورة اون لاين Egypt vs Côte d’Ivoire في مواجهة تترقبها جماهير كرة القدم المصرية والأفريقية يلاشوت مباشر مباريات اليوم في تغطية مباشرة وتحديث مستمر للقاء .

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مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر

رابط مشاهدة مباراة مصر مع كوت ديفوار بث مباشر في كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

يلتقى مساء اليوم الجمعة المنتخب المصري الأوليمبي نظيره كوت ديفوار على ملعب القاهرة في نهائي كأس الأمم الأفريقية للشباب، والمؤهلة الى أولمبياد طوكيو 2020.

يواجه منتخب مصر الأوليمبي نظيره كوت ديفوار فى نصف كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو .

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لايف مباراة مصر اليوم في بث مباشر من خلال رابط موقع كورة اون فى متابعة مستمرة للمباراة Egypt vs Côte d’Ivoire وقد وصل منتخب شباب الفراعنة إلى الدور النهائي عقب ان حقق الفوز علي منتخب جنوب افريقيا في الدور النصف نهائي من البطولة الافريقية كورة اون لاين مشاهدة مباريات اليوم لايف .

بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة

مباراة مصر مع كوت ديفوار

الساعة 8:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة 9:00 مساء بتوقيت السعودية

الساعة 9:00 مساء بتوقيت الأردن

الساعة 9:00 مساء بتوقيت سوريا

الساعة 9:00 مساء بتوقيت فلسطين