عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بوكيتينو يودع لاعبي توتنهام برسالة مؤثرة

الجمعة 22 نوفمبر 2019

الخليج 365

وجه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لـتوتنهام الإنجليزي السابق، رسالة مؤثرة للاعبي الفريق اللندني، عقب إقالته بأيام قليلة عن تدريب الفريق.



وكان "السبيرز" أعلن إقالة بوكيتينو من تدريب توتنهام ، مساء الثلاثاء الماضي، ثم أسند المهمة للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بعدها بساعات قليلة بعقد يمتد حتى صيف 2023.

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ونشر جيسوس بيريز، المدرب المساعد لبوكيتينو صورة للمدرب الأرجنتيني خلال يومه الأخير في النادي وهو يكتب رسالة وداعية لنجوم الفريق اللندني بالنيابة عن الجهاز الفني بأكلمه حيث قال خلالها: " شكرا جزيلًا لكم جميعا، لم نتمكن من وداعكم، ولكن سوف تكونون دائما في قلوبنا".

وتولى بوكيتينو تدريب توتنهام لمدة 5 سنوات بداية من صيف 2014، ونجح خلال تلك الفترة في إعادة بناء الفريق، وقيادته للوصول إلى مراكز المقدمة خلال السنوات الماضية بالدوري الإنجليزي الممتاز والمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

ورغم مسيرة بوكيتينو المميزة إلا أنه فشل في حصد أي لقب مع النادي اللندني، وكانت أبرز إنجازاته الوصول بالفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي خلال الموسم الماضي، حيث خسر على يد ليفربول بهدفين دون رد.

يذكر أن بوكيتينو أصبح هدفا للعديد من الأندية الأوروبية خلال الفترة المقبلة، يأتي في مقدمتها برشلونة الإسباني وميلان الإيطالي وأرسنال الإنجليزي.