إنبى يدرس رحيل البوروندى فيستون عبد الرازق في الانتقالات الشتوية...

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جدة - عمرو شويل يدرس مسؤولو إنبى، رحيل المهاجم البوروندى فيستون عبد الرازق فى شهر يناير القادم خلال فترة الانتقالات الشتوية والمنضم لصفوف البترولى خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية. وجاءت دراسة مسؤولو إنبى رحيل المهاجم البوروندى بسبب أزمة عدم حصول النادى البترولى على البطاقة الدولية الخاصة باللاعب ما أدى إلى عدم الاستفادة من جهوده حيث لم يتمكن من المشاركة فى أول 5 مباريات خاضهم البترولى فى الدورى حتى الآن، لعدم حصول إنبى على البطاقة الدولية ورفض ناديه السابق شبيبة القبائل الجزائرى إنهاء الأزمة وديًا بعد فسخ اللاعب تعاقده مع النادى الجزائرى ويبحث حالياً مسؤولو إنبى عن بدائل للاعب البوروندى حيث سيتم فسخ التعاقد معه حال عدم وصول بطاقته.

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