موقع اكاديمية الشرطة| رابط الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة – اسماء المقبولين في نتيجة...

اعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة 2019 موقع وزارة الداخلية المصرية وأكاديمية الشرطة، حيث تظهر نتيجة الضباط المختصين حسبما أعلن موقع أكاديمية الشرطة المختص بإعلان النتيجة، ليتعرف المتقدمين على أسماء المقبولين في اختبارات كلية الشرطة 2019-2020، حيث ننشر رابط الإستعلام عن نتيجة القبول بكلية الشرطة لمن اجتازوا الإختبارت، بعد انتهاء التقديم في كلية الشرطة للضباط المختصين الذين يستعلمون عن النتيجة بالرقم القومي، وقد أعلن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، أنه سيتم ظهور نتيجة واسماء الطلبة المقبولين في كلية الشرطة للضباط المتخصصين للعام الدراسي الحالي 2019-2020 خلال أيام قليلة، إذ يتم إعلان النتيجة رسمياً عبر موقع وزارة الداخلية وموقع أكاديمية الشرطة للإستعلام مباشرةً بالرقم القومي.

يذكر أنه عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة، بدأ الطلاب الراغبين في الإلتحاق بكلية الشرطة، في أداء اختبارات القبول بالكلية، والتي تطبق مجموعة من القواعد والشروط الملزمة للطلاب والتي يُتطلب أن تتوافر في الطالب المتقدم، ومن ضمنها اللياقة البدنية والحالة الصحية، وتُعلن أكاديمية الشرطة عبر موقعها نتيجة اختبارات القبول من خلال الموقع الرسمي للأكاديمية، وفور الإعلان عن نتيجة اختبارت كلية الشرطة 2019، تصدر أكاديمية الشرطة بياناً رسمياً مع عدد من الجهات الرسمية بوزارة الداخلية، تُعلن فيه استعداداً الأكاديمية للإستعلام عن قبول دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة للإنضمام لأكاديمية الشرطة.

رابط الإستعلام عن نتيجة القبول في اختبارت كلية الشرطة 2019-2020

ينتظر الآلاف من الطلاب المتقدمين لأداء اختبارات كلية الشرطة، نتيجة الاختبارات ومن وقع عليه الإختيار للإلتحاق بكلية الشرطة، وتطول نوعاً ما عملية الإعلان عن النتيجة، حيث يتم إعلان النتيجة الخاصة بالقبول بكلية الشرطة من خلال موقع أكاديمية الشرطة.

Advertisements

يدخل الطالب على الموقع ويقوم بتسجيل رقمه القومي، وذلك فور إعلان النتيجة مباشرةً، وتظهر له النتيجة إما بالقبول أو الرفض، حيث تقدم أكاديمية الشرطة مساعدات للطلبة في الدخول إلى الكلية من خلال اجراء اختبارات التأهيل وكشف الهيئة، من أجل انتاج كوارد وعناصر من الشرطة يمكنها حماية أمن الوطن والمواطنين وتحمل المسئولية.

اختبارات كلية الشرطة 2019-2020

كلية الشرطة من أبرز الكليات التي تمس أمن الوطن واستقراره الداخلي وأمن المواطنين، وتبدأ اختبارات كلية الشرطة فور انتهاء امتحانات الثانوية العامة وظهور النتيجة، حيث تعلن وزارة الداخلية عن البدء في التقديم للإلتحاق بأكاديمية الشرطة للراغبين من حملة الثانوية العامة، وقد بلغ عدد الطلاب المتقدمين للأختبارت هذا العام قرابة الـ 200 ألف طالب، مع العلم أن الطلاب الغير مستوفيين للشروط يتم استبعادهم مباشرةً من القبول بالأكاديمية.