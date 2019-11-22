شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني يحيي حفل ختام نهائي «أمم أفريقيا» بحضور صبحي ورئيس «كاف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسدل الستار اليوم الجمعة على منافسات البطولة الإفريقية تحت 23 سنة، التي شهدت منافسات قوية بين المنتخبات المشاركة ويسبق النهائى بين منتخبى مصر وكوت ديفوار الحفل الختامى الذي سيقوم بإحيائه الفنان تامر حسنى.

من جانبه، رحب تامر حسنى بإحياء الحفل الكبير والذى سيشهد العديد من المفاجآت الأخرى مبدياً سعادته الكبيرة بالمشاركة في التنظيم الرائع للدولة المصرية لبطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 23 سنة.

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ويحضر الحفل والمباراة النهائى أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقيى لكرة القدم كاف والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وعدد من المسؤولين عن الرياضة في القارة الإفريقية.

من ناحية أخرى، أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة عن فتح أبواب ستاد القاهرة الذي سيشهد اليوم الختامى للبطولة اعتبارا من الواحدة ظهرا ويغلق الاستاد أبوابه في السادسة مساء استعدادا لانطلاق الحفل الختامى للبطولة في السادسة والنصف مساء

وطلبت اللجنة من جماهير الكرة الزاحفة نحو ستاد القاهرة الالتزام التام بكافة الضوابط المنظمة التي تم وضعها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفى مقدمتها السماح فقط بدخول حاملى تذاكر المباراة وبطاقة المشجع FAN ID تفاديا للوقوع في حظر مخالفة التعليمات التي تضع صاحبها تحت طائلة القانون كما دعت جماهير كرة القدم للإسهام في إنجاح هذا العرس الإفريقى، والاستمتاع بفعاليات هذا اليوم، وأن تنعم بكل عناصر الأمان التي من أجلها تم وضع هذه الترتيبات.