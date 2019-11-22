شكرا لقرائتكم خبر عن يومكم يا أبطال.. المنتخب الأوليمبي يبحث عن المجد أمام كوت ديفوار في معركة نهائي الكان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل المنتخب الأوليمبى اختبار قويا أمام كوت ديفوار في الثامنة مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد القاهرة في نهائى البطولة الإفريقية تحت 23 سنة.

يسعى منتخب الفراعنة لإضافة إنجاز جديد يضاف إلى رصيده بعد نجاحه في حجز بطاقة المشاركة في أوليمبياد طوكيو 2020 عقب فوزه المستحق على جنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة في الدور قبل النهائى للبطولة، ويأمل في استثمار الحالة المعنوية عند اللاعبين بعد العروض القوية التي قدموها منذ انطلاق الكان ونجاحه في تحقيق الفوز على جميع المنافسين حتى الآن، بجانب المؤازرة الجماهيرية التي يعتبرها أهم الأسلحة التي يعتمد عليها خلال المباريات.

وتصدر المنتخب الأوليمبى ترتيب المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط، عقب فوزه في مبارياته الثلاث على مالى وغانا والكاميرون، ليصبح أول منتخب في تاريخ المسابقة يحقق العلامة الكاملة بالدور الأول، واستكمل المسيرة بانتصار غالٍ على جنوب إفريقيا ليؤكد أحقيته في خوض النهائى.

يمتلك المنتخب الأوليمبى أقوى خط هجوم في البطولة برصيد تسعة أهداف، تناوب على تسجيلها ثلاثة لاعبين هم: مصطفى محمد، هداف البطولة برصيد 4 أهداف، ورمضان صبحى قائد الفريق الذي أحرز ثلاثة أهداف، وعبدالرحمن مجدى (هدفين). سكنت شباك الفراعنة ثلاثة أهداف، وهو نفس العدد الذي دخل مرمى كوت ديفوار، التي تصدرت ترتيب المجموعة الثانية بالدور الأول.

شوقى غريب، المدير الفنى لكتيبة الفراعنة، فضّل منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب مباراة الأولاد لإتاحة الفرصة أمامهم لالتقاط الأنفاس بعد المجهود الكبير الذي بذلوه منذ انطلاق الماراثون الإفريقى، وبعد عودة اللاعبين للتدريبات خصص فقرات فنية للنهائى لتحفيظهم الخطة التي سيخوض بها الفريق المواجهة، كما حرص على الاجتماع بهم لشرح طريقة لعب الأفيال وكيفية وقف خطورتهم، وشدد عليهم بضرورة الحذر وتسجيل هدف مبكر يربك حسابات المنافس ويضعهم تحت ضغط. ينتظر أن يخوض المنتخب المصرى اللقاء بتشكيل مكون من محمد صبحى في حراسة المرمى، وأسامة جلال ومحمد عبدالسلام وأحمد رمضان بيكهام وكريم العراقى وأكرم توفيق وأحمد فتوح وإمام عاشور ورمضان صبحى وعبدالرحمن مجدى ومصطفى محمد.

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على الجانب الآخر، يرفع منتخب كوت ديفوار الشهير بـ «الأفيال» شعار التحدى أمام الفراعنة لرغبته في التتويج باللقب بعد ضمانة المشاركة في أوليمبياد طوكيو، وعكف الجهاز الفنى بقيادة صواليحو حيدرة على التحضير الجيد للمباراة، خاصة أن يدرك صعوبة المواجهة أمام منتخب البلد المضيف للبطولة والذى يمتلك سلاحى الأرض والجمهور الكبير الذي يقف وراءه في كل مبارياته.

وافتتح منتخب كوت ديفوار مشواره في البطولة بالفوز 1 /0 على نيجيريا بالجولة الأولى قبل أن يخسر بنفس النتيجة أمام جنوب إفريقيا بالجولة الثانية، لينهى مسيرته في المجموعة بالتغلب على نظيره الزامبى (1 /0)، حاصدا ست نقاط.

وتأهل المنتخب الملقب بالأفيال للأوليمبياد للمرة الثانية في تاريخه، بعد مشاركته الوحيدة في بكين عام 2008، وذلك عقب فوزه الماراثونى على منتخب غانا بركلات الترجيح في المربع الذهبى.

وانتهى الوقتان الأصلى والإضافى بين المنتخبين بالتعادل 2/2، ليحتكما إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب الإيفوارى، حيث حسمها لصالحه بنتيجة 3 /2.

وشهدت تدريبات المنتخب الإيفوارى منافسة شرسة بين اللاعبين الذين تسابقوا لنيل ثقة المدير الفنى، ورغبة منهم في التحضير الجيد للمباراة، كما تعاهدوا خلال المحاضرة الفنية التي عقدها المدرب على بذل قصارى جهدهم للعودة بكأس البطولة.

وينتظر أن يخوض منتخب الأفيال المباراة بتشكيل مكون من: إلعازر إيرا تاب في حراسة المرمى، وكوديو دابيلا، ومحمد أوتارا، وسيلاس جاناكا وإسماعيل ديالو وأبوبكر كيتا، وجيان أمانى، وكوفى سبيستيان وجونيور