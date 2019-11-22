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هازارد يعترف برفضه عروض من باريس سان جيرمان 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019

اعترف النجم البلجيكي ايدين هازارد لاعب نادي الاسباني ان النادي الفرنسي باريس سان جيرمان حاول شراءه اكثر من مرة ولكن هازارد رفض .

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وصرح هازارد قائلا ؛ ان باريس سان جيرمان جاول التعاقد معي عدة مرات ولكني كنت أقول دائما لا ، فهو رغم أنه نادٍ يمكنه مساعدتك على الفوز بدوري الأبطال ، لكنه لم يكن أبداً في خططي. 

وختم هازارد لقاءه ، انه اذا عاد الي الدوري الفرنسي لن يلعب الي فريق باريس سان جيرمان ابدا ، حيث رغبته الاولي هي العودة الي فريقه السابق ليل .

وانضم هازارد الي الفريق الملكي ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الماضي في صفقة قياسية كان يحلم بها المدرب الفرنسي زين الدين زيدان ، من الانجليزي .

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