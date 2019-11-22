شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليج 365" تنشر مهمات «هيئة الرياضة» المستحدثة: تطوير الطب والإعلام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن المصباحي (جدة) @sobhe90

علمت "الخليج 365" أن تنظيم الهيئة العامة للرياضة المستحدث تضمن أن تعمل الهيئة على الارتقاء بالإعلام الرياضي، عبر تأسيس إعلام احترافي متميز يساعد على رفع مستوى المجال الرياضي، وينمي روح المنافسة الشريفة، ويحد من التمييز والإساءة والتعصب الرياضي، إضافة إلى عملها مع الجهات المعنية لتطوير الطب الرياضي والارتقاء به.

ووفقا للتنظيم، سترتبط الهيئة برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وستعمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة، إضافة إلى عملها مع وزارة التعليم والجهات المعنية الأخرى لتنمية وتطوير رياضة المدارس والمعاهد، والكليات والجامعات، ووضع البرامج الخاصة بها.

التنظيم منح الهيئة أحقية نشر ثقافة التطوع والشراكة المجتمعية في المجالات الرياضية، وإصدار الرخص اللازمة لمزاولة العمل في المجالات الرياضية.