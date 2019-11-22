شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدينهو أول مشترٍ في معرض الرياض للسيارات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أصبح نجم الكرة البرازيلية السابق رونالدينهو أول مشترٍ في معرض الرياض للسيارات، التي افتتحها رسمياً أمس (الخميس)، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض تركي آل الشيخ. أصبح نجم الكرة البرازيلية السابق رونالدينهو أول مشترٍ في معرض الرياض للسيارات، التي افتتحها رسمياً أمس (الخميس)، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض تركي آل الشيخ. وخطفت سيارة واحدة من أصل 200 سيارة في العالم من نوع أستون مارتن طراز (ربيد AMR) قلب البرازيلي رونالدينهو، الذي تفاعل مباشرة معها وقام بشرائها، ليكون أول شخص يفتتح مبيعات معرض الرياض للسيارات، الذي يحتوي على أكثر من 1200 سيارة كلاسيكية ونادرة في العالم. واستغل الفنان المصري محمد رمضان فرصة تواجده في المعرض، ليقوم بشراء سيارة مرسيدس G65، تتواجد منها 65 سيارة فقط في العالم.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رونالدينهو أول مشترٍ في معرض الرياض للسيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.