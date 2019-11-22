شكرا لقرائتكم خبر عن الحياة تعود للملاعب بـ3 مباريات في الدوري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

تعود الإثارة والندية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مساء اليوم (الجمعة) بانطلاقة الجولة العاشرة؛ إذ تقام 3 لقاءات، ففي أبها وعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة وعند الساعة 3:30 مساء يستضيف فريق أبها نظيره الفتح، فيما يحل الرائد ضيفاً ثقيلاً على الحزم على ملعب الأخير عند الساعة 5:55 مساء، وعلى استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز يستضيف الشباب فريق الفيحاء عند الساعة 7:40مساء.

في أول لقاء يجمع بينهما في دوري المحترفين يبحث فريق أبها عن ثأر عمره 11 عاماً بعد أن خسر ذهاباً وإياباً من الفتح في دوري الدرجة الأولى في آخر مواجهات الفريقين، ويدخل الفريقان هذا اللقاء بعد أن التقيا بقطبي الرياض في الجولة السابقة، إذ خسر أبها من النصر برباعية نظيفة فيما تعادل الفتح مع الهلال بثلاثة أهداف لكل منهما بعد مباراة مثيرة وأداء أكثر من رائع لفريق الفتح الذي يسعى لمواصلة نهوضه والخروج من مراكز المؤخرة، إذ يحتل المركز الـ15 ما قبل الأخير برصيد 5 نقاط فقط حصدها من فوز وحيد وتعادلين و6 هزائم، وله 14 هدفاً وعليه 21، فيما يطمح صاحب الأرض والجمهور فريق أبها للعودة لطريق الانتصارات حيث يملك 11 نقطة محتلاً بها المركز التاسع وحقق 3 انصارات وتعادلين و4 هزائم وله من الأهداف 10 وعليه 15 هدفاً.

وعلى ملعبه وبين جماهيره، يدخل فريق الحزم لقاءه أمام ضيفه الرائد وهو محتلاً المركز الثامن برصيد 14 نقطة جمعها من 4 انتصارات وتعادلين و3 هزائم وله 13 هدفاً وعليه 14، ويطمح الفريق الحزماوي لتحقيق الفوز والقفز لمراكز المقدمة، فيما يدخل ضيفه الرائد هذا اللقاء وهو يحتل المركز العاشر برصيد 11 نقطة حصدها من 3 انتصارات وتعادلين و4 هزائم كان آخرها أمام جاره التعاون في اللقاء المؤجل، ويملك هجومه 10 أهداف فيما ولج مرماه 18 هدفاً، ويطمح لتحقيق الفوز ومعادلة مضيفه في عدد النقاط.

وفي آخر لقاءات اليوم الأول للجولة العاشرة، يخوض الشباب لقاءه أمام الفيحاء محتلاً المركز السادس برصيد 15 نقطة جمعها من 4 انتصارات و3 تعادلات وخسارتين، وأحرز هجومه 10 أهداف فيما ولج مرماه 8 أهداف، أما فريق الفيحاء فإنه يحتل المركز الـ12 برصيد 10 نقاط حصدها من انتصارين و4 تعادلات و3 هزائم وأحرز هجومه 8 أهداف وولج مرماه 11 هدفاً.