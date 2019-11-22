شكرا لقرائتكم خبر عن «إن شاء الله يفوز الهلال» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

«إن شاء الله يفوز الهلال»، هكذا علّق قائد المنتخب السعودي وفريق النصر سابقا ماجد عبدالله، بعد أن وجهت له المذيعة السعودية نرجس العوامي في مقطع على «سناب شات» سؤالاً: «من تتمنى يفوز الهلال أو أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا؟»، ورد نجم الكرة السعودية المعتزل ماجد عبدالله: «إن شاء الله يفوز الهلال»،وعلقت قائلة: «شفتم كيف.. خليكم زي أخلاق الكابتن».

وتغزلت جماهير «القوة الزرقاء» في الروح الأخلاقية العالية من قبل النجم «ماجدونا» وأمنيته بفوز الزعيم باللقب الآسيوي بعد غدٍ (الأحد) عندما يحل ممثل الوطن ضيفاً على فريق أوراوا، وأكدت بأن تلك الروح العالية غير مستغربة من ماجد عبدالله الذي كان نجماً مميزا داخل المستطيل الأخضر، وذا أخلاق أروع خارجه.

في المقابل، أكد عدداً من جماهير نادي النصر أن المقطع أحرج كثيراً نجمهم وقائدهم الكبير ماجد عبدالله، واعتبروا أنه وقع في مطب الـ«سناب شات»، وهو يعرف أن المقطع سيحظى بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.