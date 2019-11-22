شكرا لقرائتكم خبر عن جاسوس يغضب الهلاليين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) ، عبدالله الغزال (الأحساء)

‏أنهى فريق الهلال مساء أمس حصته التدريبية ومعسكره الإعدادي الذي أقيم في العاصمة اليابانية طوكيو، إذ ستغادر البعثة إلى سايتاما مساء اليوم (الجمعة) استعداداً لمباراة إياب نهائي كأس آسيا التي ستقام بعد غدٍ الأحد على ملعب سايتاما، وشهدت التدريبات تركيز المدرب رازفان على الجوانب اللياقية والفنية، طبق فيها التصويب على المرمى واللعب على المساحات الضيقة، عمد بعدها مدرب الفريق إلى إقامة مناورة في وسط الملعب طبق فيها العديد من الجمل الفنية والتدريبات التكتيكية.

على صعيد آخر، ‏ألغت إدارة نادي الهلال فكرة عرض لقاء نهائي آسيا في ملعب الجامعة، لعدم التوصل إلى اتفاق حول آلية العرض مع الشركة.

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وفي شأنٍ آخر، ‏أعلن نادي أوراوا الياباني فتح المدرجات الخاصة بجماهير الهلال قبل ساعتين من موعد انطلاق إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

من جهة أخرى أثارت الصورة المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة التي نشرها الزميل الإعلامي سعد السبيعي في حسابه بـ«تويتر»، غضب الشارع الرياضي بصفة عامة وجماهير نادي الهلال خاصة، والتي يظهر فيها شاب ياباني يراقب ويصور بجواله الشخصي تدريبات الزعيم «المغلقة» من خلف الأبواب في اليابان الذي يستعد لنهائي آسيا، وطالبت جماهير الهلال من إدارة ناديها بمحاسبة الشخص الذي قام بالتصوير والتجسس على تدريبات الفريق والتحفظ على الأدوات التي استخدمها للتصوير.

من جهة ثانية، أبدت جهات حكومية وقطاع خاص عدة تفاعلها الكبير في دعم ومساندة ممثل الوطن الفريق الهلالي في المباراة النهائية لكأس آسيا، الذي سيلعب اللقاء المهم أثناء الدوامات الرسمية للموظفين، حيث حرصت تلك القطاعات على توفير شاشات كبيرة لموظفيها لمتابعة اللقاء دون التأثير على سير العمل من خلال استئذان الموظفين للخروج لمتابعة ومشاهدة المباراة أثناء الدوام الرسمي.