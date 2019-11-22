شكرا لقرائتكم خبر عن التنافس يشتعل في سباقات «الفورمولا إي» بالدرعية.. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تنطلق منافسات الدورة الثانية من سباق «فورمولا إي الدرعية» اليوم (الجمعة) عند الساعة (3:00) عصرا، وتستمر حتى يوم غد (السبت) على أن تفتح البوابات لاستقبال الحضور من الساعة العاشرة صباحاً في مدينة الدرعية التاريخية، ويمثل الجولة الافتتاحية لبطولة «إيه بي بي فورمولا إي» للسيارات الكهربائية، التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات ضمن فعاليات موسم الدرعية الذي يبدأ بهذا السباق، حيث ستكتسب المنافسة زخماً إضافيّاً، خاصة مع إعلان شركتي تصنيع السيارات الألمانيتين «مرسيدس-بنز» و«بورشة» مشاركتهما للمرة الأولى في موسم السباقات لهذا العام.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن ثقته بأن يحصد سباق «فورمولا إي الدرعية» مزيداً من التألق بالاستناد إلى النجاحات اللافتة التي حصدها خلال العام الماضي.

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وقال بهذا الصدد: «نجحنا خلال العام الماضي في التأكيد للعالم بأسره على إمكانياتنا الرائدة في استضافة المنافسات الرياضية العالمية؛ وكلنا ثقة بأن هذا العام لن يكون أقل روعة وتميزاً، فقد عملنا على إخراجه بطريقة تمزج بين مستقبل سباقات السيارات والإرث التاريخي والثقافي الغني للمملكة، إضافة إلى تجارب الترفيه الخاصة، التي ستضمن للزوار والضيوف تجربة ستبقى محفورة في الذاكرة».

من جانب آخر، يتطلع السائق الفرنسي جان إريك فيرن، المتوج لمرتين في بطولة العالم، إلى كتابة التاريخ في عالم سباقات السيارات من خلال إضافة اللقب الثالث إلى سجله المتميز، ومن المتوقع أن يواجه فيرن منافسة شرسة من مُتسابقين آخرين يتطلعون أيضاً لحصد اللقب، ومن بينهم السائق الألماني ماكس جونثر من فريق «بي إم دبليو آي أندريتي موتور سبورت»، الذي سجّل أسرع وقتٍ ضمن جولة اختبارات ما قبل الموسم بمدينة فالنسيا، حيث شهدت فورمولا إي أقوى مُنافسة على الإطلاق مع انضمام 21 سيارة اجتازت خط النهاية بفارق ثوانٍ معدودة عن بعضها بعضاً.

ويمكن لحاملي تذاكر سباق «فورمولا إي الدرعية» حضور الحفلات الموسيقية التي ستنطلق بعد اختتام منافسات السباق وسيُحييها مجموعة من الفنانين العالميين، حيث يضم حفل اليوم الأول فرقتي «إيماجن دراغونز» و«كلين باندت» الشهيرتين، إضافة إلى النجم العالمي «آلان والكر»، كما سيضم حفل اليوم الثاني النجمين العالميين «مالوما» و«مساري».