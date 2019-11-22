شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن سعود الفيصل وعبدالعزيز العمران يحققان كأس «GIB» للغولف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

حقق الأمير خالد بن سعود الفيصل وعبدالعزيز العمران، المركز الأول وكأس بطولة بنك الخليج الدولي (GIB) السنوية المفتوحة للغولف في نسختها الرابعة، التي أقيمت على ملاعب الرياض للغولف، بمشاركة 110 لاعبين من مختلف لاعبي الغولف الهواة والمحترفين من مختلف الجنسيات وذلك بمشاركة رئيس الاتحاد السعودي للغولف ياسر الرميان.

وتم تتويج اللاعبين الفائزين بجوائز البطولة من قبل رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الدولي بالسعودية عبدالله الزامل، والرئيس التنفيذي عبدالعزيز الحليسي، حيث جاء في المركز الثاني اللاعبان؛ الأمريكي ديفيد ميشود والإيرلندي كيفين هانلان، بينما حصل على المركز الثالث فيصل سلهب لاعب المنتخب السعودي للغولف والإيرلندي ايمون هانلان، ثم جاء في المركز الرابع لاعب المنتخب السعودي للغولف عبدالرحمن المنصور واللاعب الباكستاني عرفان حنيف، فيما حل في المركز الخامس كل من لاعب المنتخب السعودي للغولف علي الصخا وفنسنت بليس. وفي منافسات أقرب ضربة إلى الحفرة الـ6، تم تتويج الأمير خالد بن سعود الفيصل بجائزتها، ونال اللاعب دان ماكلوين جائزة أقرب ضربة إلى الحفرة الـ17، وحصل اللاعب فيصل سلهب على جائزة أطول ضربة إلى الحفرة الـ11، فيما حصل كذلك اللاعب جوليان بالمان على جائزة أطول ضربة إلى الحفرة الـ15.

من جانبه، قدم الرئيس التنفيذي عبدالعزيز الحليسي شكره لرئيس اتحاد الغولف برئاسة ياسر الرميان على حضوره ومشاركته في منافسات البطولة، وكذلك للرئيس التنفيذي ماجد السرور، وأيضا لكافة اللاعبين المشاركين، مهنئاً الفائزين بجوائز بطولة بنك الخليج الدولي (GIB) السنوية المفتوحة للغولف في نسختها الرابعة، التي حققت نجاحاً كبيراً.