شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الإعلام الرياضي يختتم برامجه التدريبية بجدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

اختتم البرنامجان التدريبيان «صناعة المحتوى الإعلامي الرياضي» و«صحافة الموبايل» اللذان انطلقا الإثنين الماضي واستمرا 3 أيام بجدة، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة تطوير الإعلام الرياضي التي يشرف عليها وينظمها الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، وتتضمن إطلاق 10 برامج تدريبية جديدة في مسارات الصحافة، والإذاعة والتلفزيون، والإنتاج الفني من أصل 60 برنامجاً سبق الإعلان عنها في وقت سابق.

وتضمن البرنامج الأول الذي حمل عنوان «صناعة المحتوى الإعلامي الرياضي» التابع لمسار الصحافة وقدمه المدرب بسام السيد تعريفاً بالمهارات اللازمة لصناعة المواد الصحفية الرياضية، وأهم التطورات في الإعلام الرياضي والتعرف على أبرز سمات صانع المحتوى الرياضي ومعايير المحتوى الإعلامي الجيد.

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فيما تضمن البرنامج التدريبي الثاني الذي جاء بعنوان «صحافة الموبايل» التابع لمسار الإذاعة والتلفزيون وقدمه المدرب ثامر العوايشة عدداً من الدروس التطبيقية للتعريف بأهم المعدات والأدوات المستخدمة في العمل الإعلامي الحديث، وكيفية استخدام تطبيقات تسجيل الصوت والتصوير والمونتاج.

وفي نهاية اليوم الثالث ألقى عادل الزهراني المدير التنفيذي للاتحاد كلمة شكر من خلالها المدربين، وأشاد بالمشاركين في الدورتين، مبدياً إعجابه بتفاعل الحضور خلال الأيام الثلاثة، وبعد ذلك كرم الزهراني المشاركين بشهادات اجتياز الدورة والتقاط الصور الجماعية معهم.

وشارك في الدورة التدريبية من "الخليج 365" الزملاء محمد النعمي، وصالح عابد الحربي، ونشمي القحطاني، ونعيم تميم الحكيم.