العربي وأكاديمية نور يواجهان الرسوخ والتعاون في افتتاح «الكهرباء»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) تفتتح اليوم (الجمعة) منافسات بطولة كهرباء الجنوب على ملعب التعاون بجدة، بمباراتين الأولى تجمع فريقي العربي والرسوخ، والثانية أكاديمية نور والتعاون، وتعتبر المرة الأولى التي تقام على مستوى مباريات أحياء جدة مباراتان في افتتاحية البطولات، وسيقود لاعب المنتخب السعودي وناديي الاتحاد والنصر الأسطورة محمد نور فريقه أكاديمية نور، ووجهت اللجنة المنظمة الدعوات للعديد من الشخصيات تفتتح اليوم (الجمعة) منافسات بطولة كهرباء الجنوب على ملعب التعاون بجدة، بمباراتين الأولى تجمع فريقي العربي والرسوخ، والثانية أكاديمية نور والتعاون، وتعتبر المرة الأولى التي تقام على مستوى مباريات أحياء جدة مباراتان في افتتاحية البطولات، وسيقود لاعب المنتخب السعودي وناديي الاتحاد والنصر الأسطورة محمد نور فريقه أكاديمية نور، ووجهت اللجنة المنظمة الدعوات للعديد من الشخصيات الرياضية والإعلامية، لحضورافتتاح البطولة، ومن المتوقع حضور جماهيري كبير في ملعب التعاون لمتابعة مباريات البطولة. من جانبه، أكد مدرب العربي عمر باحسين أن فريقه جاهز لمواجهة الرسوخ والسعي لتحقيق الفوز، وهدفنا كأس البطولة بإذن الله.



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