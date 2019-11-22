شكرا لقرائتكم عماد متعب : الزمالك فاوضنى ورفضت التفريط فى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عماد متعب نجم الأهلى والمنتخب الوطنى الأسبق إن ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك الأسبق فاوضه للانتقال إلى الفريق الأبيض. كشف متعب خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير لـ قناة "on sport " كواليس مفاوضات الزمالك قائلا :" كنت فى لندن مع شقيقى الذى كان يجرى عملية جراحية وتواصل معى ممدوح عباس للانتقال للزمالك". Advertisements أضاف متعب :" تحدثت معى ممدوح عباس للانتقال للزمالك وأجبته بأن النادى الأهلى بيتى ولن أتخلى عنه ".

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