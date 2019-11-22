شكرا لقرائتكم الاسماعيلى يختتم تدريباته استعداداً مواجهة الجزيرة الاماراتى بالبطولة العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم فى الربعة عصر اليوم الجمعة فريق الاسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج يسيتش تدريباته استعداداً للسفر للإمارات فجر غداً السبت لمواجهة الجزيرة الاماراتى بالبطولة العربية المقرر لها الثلاثاء المقبل .

وكان الفريق قد دخل معسكراً مغلقاً بعد نهاية تدريباته عصر الخميس استعداداً للمباراة ، وكان الدراويش قد خسر من الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف، ثم خسر من نادى مصر بهدفين ثم فاز على المصرى بهدف دون رد ثم تعادل مع مصر المقاصة بهدف لكل فريق فى مبارياته الودية خلال فترة توقف الدورى.

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وحقق الإسماعيلى فوزًا غاليًا على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى إطار جولة الذهاب من دور الـ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال، وتنتظره موقعة حاسمة على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبى فى 26 نوفمبر بمباراة العودة.

وأسند مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان رئاسة بعثة فريق الكرة الأول المتوجهة للإمارات للمستشار محمد الكلية عضو مجلس إدارة النادى وأمين الصندوق.