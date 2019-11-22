شكرا لقرائتكم عماد متعب : توقف الدورى أضر الأهلى وأفاد الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال عماد متعب نجم النادى الأهلى الأسبق إن فترة توقف الدورى المصرى لم تكن فى مصلحة النادى الأهلى الذى كان يسير بطريقة جيدة مع السويسرى فايلر المدير الفنى للأحمر بعكس الزمالك الذى استفاد من فترة التوقف.
أضاف متعب خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير لـ قناة "on sport " :" ظهر على الزمالك بعض الهزة فى مستواه فى بداية الدورى مع ميتشو بعكس الأهلى الذى حقق انطلاقة قوية مع فايلر".
وتمنى متعب أن يعود الدورى قويا بعد فترة التوقف بجدول ثابت ومواعيد محددة دون استثناءات حتى لا ندخل فى "دوامة" المشاكل.
وأشار نجم منتخب مصر الأسبق أن المنافسة على لقب الدورى المصرى هذا الموسم ستنحصر بين الأهلى والزمالك.
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