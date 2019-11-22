شكرا لقرائتكم جوشوا: خسارتي أمام رويز جعلتني أكثر ذكاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال البريطاني أنطوني جوشوا إن هزيمته الأولى في مسيرته بملاكمة المحترفين أمام آندي رويز حدثت بسبب افتقاره للخبرة لكنه بات ملاكما "أكثر ذكاء" قبل إعادة النزال بينهما في السعودية الشهر المقبل.

وحقق المكسيكي-الأميركي رويز واحدة من المفاجآت الضخمة في الملاكمة عندما فاز بالضربة القاضية على جوشوا بطل العالم في الوزن الثقيل في الجولة السابعة من النزال في ماديسون سكوير غاردن بنيويورك في يونيو الماضي.

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وقال جوشوا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.ٍسي) "لم يكن الأمر بسبب الإرهاق. ما حدث في المعسكر الأخير كان يتعلق بالافتقار للخبرة. آندي رويز جيد لكن لا أعتقد أنه يجب أن يهزمني مرتين. لقد اعتدت الاستماع إلى بعض الناس تقول إنه ينبغي أن تتجرع الهزيمة وكنت أتساءل لماذا؟

وأضاف "الآن يمكن أن أستوعب ذلك وأدرك ماذا يعني ذلك. أصبحت أستوعب الأمر بشكل أكبر الآن وأصبحت متفتحا لأي معلومات جديدة وهذا جعلني ملاكما أكثر ذكاء".

وسيقام النزال الجديد في السعودية في السابع من ديسمبر بعدما استخدم جوشوا، البطل الأولمبي السابق، بندا يسمح بإعادة المواجهة في الوزن الثقيل على ألقاب رابطة الملاكمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة ومنظمة الملاكمة العالمية. وأضاف الملاكم البالغ عمره 30 عاما "الشيء السعيد أني أملك فرصة ثانية".