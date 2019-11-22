شكرا لقرائتكم مورينيو يشيد بعمل بوكيتينو ويطمح للظهور بشكل قوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أشاد جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير الجديد يوم الخميس بسلفه ماوريسيو بوكيتينو وساند المدرب الأرجنتيني في إيجاد السعادة مرة أخرى في ناد آخر وذلك قبل مواجهة وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

وقال مورينيو في أول مؤتمر صحفي قبل مواجهة وست هام يونايتد إن باب النادي سيظل مفتوحا دائما أمام بوكيتينو الذي قاد توتنهام إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وأضاف المدرب البرتغالي"يجب تهنئته على العمل المذهل الذ قام به. هذا النادي سيظل دائما بيته وكذلك ملعب التدريب ملعبه. سيتم الترحيب به هنا دائما. غدا يوم مختلف. سيجد (بوكيتينو) السعادة سريعا. سيقدم كل ما يملك مثلما فعل في هذا النادي. سيتخلص من شعور الحزن مع شعوره بأنه قدم عملا رائعا. هذه مشاعر كل شخص في هذا النادي".

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وورث مورينيو، الذي تولى مسؤولية النادي الواقع شمال لندن يوم الأربعاء، تشكيلة احتلت أحد المراكز الأربعة الأوائل في الدوري للعام الرابع على التوالي لكنها في المركز 14 حاليا بعد بداية متواضعة للموسم. وعاد مورينيو للتدريب بعد غياب 11 شهر عقب إقالته من تدريب مانشستر يونايتد الذي بدأ الموسم الماضي بشكل متواضع تحت قيادته وتعرض لانتقادات من الجماهير والنقاد بسبب الأداء الدفاعي الممل للفريق.

وقال مورينيو "لن أرتكب نفس الأخطاء ذاتها. سأرتكب أخطاء جديدة. سأكون أقوى. من وجهة نظر تبدو عاطفية فأنا أشعر براحة واسترخاء وأمتلك الدوافع وجاهز وأعتقد أن اللاعبين يشعرون بالشيء ذاته خلال هذين اليومين. أنا جاهز وموجود هنا لمساندتهم. في الحياة تمر بفترات مثل هذه ولا يقتصر الأمر علي وحدي بل على النادي واللاعبين".

ويتطلع مورينيو لإنهاء سلسلة من 12 مباراة غاب فيها توتنهام عن الانتصارات خارج أرضه في الدوري عندما يزور استاد لندن في أول مباراة يخوضها مع فريقه الجديد. وتعافى يان فرتونخن وتانغاي ندومبلي من الإصابة وسيخضعان للتقييم قبل مواجهة الفريق صاحب المركز 16 الساعي لتحقيق فوزه الأول في اخر سبع مباريات بالدوري.