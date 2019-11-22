شكرا لقرائتكم مطالبات بالاستغناء عن بيل بعد طريقة احتفاله بتأهل ويلز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعرض غاريث بيل لانتقادات حادة من وسائل الإعلام الإسبانية بسبب الاحتفال بتأهل ويلز إلى بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم بالإمساك بعلم أظهر تقريبا أن حماسه باللعب مع ريال مدريد يأتي في مرتبة متأخرة.

واحتفل بيل مع علم عملاق كُتب عليه "ويلز. الغولف. مدريد. بهذا الترتيب" عقب فوز ويلز 2-صفر على المجر يوم الثلاثاء لتضمن التأهل لبطولة أوروبا لكنه في المقابل تعرض للتوبيخ في إسبانيا.

وكتبت صحيفة ماركا في عنوان بصفحتها الرئيسية "قليل الاحترام. المضلل. ناكر الجميل. بهذا الترتيب" بينما نشرت صحيفة آس صورة للاعب خلال لعب الغولف وكتبت "بيل تعثر في الحفرة".

Advertisements

وذكرت صحيفة آس أن سلوك بيل "أثار قلق النادي" وأنه "بات يمثل مشكلة" قبل أن تحث جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير الجديد على إعادته لناديه السابق.

وبالنسبة للصحفي توماس رونسيرو الذي يتابع أخبار ريال مدريد بالصحيفة فكتب أنه ينتظر رحيل بيل عن النادي. وطالب آخرون باستبعاد بيل (30 عاما) بشكل تام. ولم يشارك اللاعب في تشكيلة زين الدين زيدان مدرب ريال منذ الخامس من أكتوبر بسبب الإصابة قبل أن يخوض مباراتين مع ويلز في الأيام الأخيرة.

وفي الوقت الذي طالب فيه جوسيب بيدريرول مقدم البرامج الرياضية فلورنتينو بيريز رئيس ريال "بطرد بيل" فإن بعض الجماهير تعتقد أن استخدام هذا العلم يمثل محاولة من بيل لإجبار النادي على بيعه. وكان بيل على وشك الرحيل بالفعل من ريال إلى الصين هذا العام لكن الصفقة تعثرت في اللحظات الأخيرة بناء على طلب بيريز الذي كان أكبر داعم للاعب في إسبانيا.

وتعرض بيل أيضا لاتهام "بمعاملة ريال مدريد بشكل سيء" رغم واقع أنه ساعد النادي على الفوز بدوري أبطال أوروبا أربع مرات في ستة مواسم وسجل مرتين في النهائي.