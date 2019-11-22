الأنظار تتجه إلى ملعب دبا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكمل فريقا دبا الفجيرة والبطائح جاهزيتهما لمباراة الغد بالجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى، وينتظر أن تحظى المواجهة بمتابعة كبيرة واهتمام، باعتبار أنها بين فريقين يعتبران من أفضل فرق الهواة، ولأنهما ضمن المرشحين للصعود، ويملك دبا الفجيرة ست نقاط في الصدارة، فيما للبطائح أربع وتهم نتيجة المباراة فرق الحمرية والإمارات والعروبة ودبا الحصن إلى جانب الفريقين طرفي المواجهة.
وفي حال فوز فريق دبا الفجيرة، سيرفع رصيده إلى تسع نقاط وسيبتعد عن أقرب منافسيه أكثر.
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