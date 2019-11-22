يوفنتوس يمدد عقد كوادرادو حتى 2022









اسماء السيد - مدد لاعب الوسط الدولي الكولومبي خوان كوادرادو عقده مع يوفنتوس حامل لقب الدوري الايطالي لكرة القدم حتى عام 2022، بحسب ما أعلن فريق "السيدة العجوز" الخميس.

ووصل كوادرادو الذي تحول من موقع الجناح الايمن الى الظهير الايمن في تشكيلة المدرب ماوريتسيو ساري لاصابات لاعبيه في هذا الموقع، الى صفوف يوفنتوس عام 2015 على سبيل الاعارة من تشلسي الانكليزي، قبل ان ينتقل بشكل نهائي بعد سنتين مقابل 20 مليون يورو (22 مليون دولار اميركي).

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وكان عقد اللاعب الذي خاض 90 مباراة دولية مع منتخب كولومبيا سينتهي في حزيران/يونيو المقبل.

وبعد تتويجه بلقب الدوري الانكليزي مع تشلسي في 2015، أحرز كوادرادو لقب الدوري الايطالي اربع مرات مع يوفنتوس إضافة إلى لقب الكأس ثلاث مرات والكأس السوبر مرة واحدة.

وسجل 15 هدفا و28 تمريرة حاسمة في 151 مباراة تحت الوان يوفنتوس. كما حمل كوادرادو الوان اندية اندبندينتي ميديين المحلي واودينيزي وليتشي وفيورنتينا الايطالية.