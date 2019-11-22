الكاف يحدد 14 فبراير موعدا لمواجهة الترجي والزمالك في السوبر الافريقي









اسماء السيد - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الخميس عن إقامة مباراة الكأس السوبر الإفريقي بين الترجي التونسي والزمالك المصري يوم 14 شباط/فبراير المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.

وتوج الترجي التونسي بطلاً للنسخة الأخيرة من مسابقة دوري ابطال افريقيا، فيما حصل الزمالك على بطولة كأس الاتحاد الافريقي.

وكان مقررا اقامة المباراة في تشرين الاول/أكتوبر الماضي، إلا أن أزمة حسم اللقب بقرار من المحكمة الرياضية الدولية، عقب انسحاب نادي الوداد المغربي من لقاء الاياب اعتراضا على عدم وجود تقنية مساعدة التحكيم بالفيديو "في ايه آر" في ملعب رادس بتونس امام الترجي تسبب في تأجيل المواجهة.

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وكانت النسخة الماضية من مسابقة الكأس السوبر قد أقيمت في الدوحة وجمعت بين الترجي والرجاء البيضاوي المغربي المتوج باللقب.

ومن قرارات اللجنة التنفيذية التي ترأسها الملغاشي أحمد أحمد التصديق على إلغاء عقد شركة لاغاردير الفرنسية المالكة لحقوق منافسات الاتحاد الإفريقي، واعتبار ممثلي أفريقيا في كأس العالم للأندية 2021 الفائزين بالمركز الاول والثاني والثالث في دوري الابطال لموسم 2020-2021.

واشار بيان الاتحاد انه خلال الاجتماع "قدمت الأمين العام لفيفا والمندوب العام لإفريقيا، فاطمة سامورا لأعضاء اللجنة التنفيذية نظرة عامة على خارطة طريق فيفا-كاف المشتركة للإصلاح ، والتي تركز على الإدارة المالية والحكم الرشيد والتنظيم الفعال والمهني للمسابقات والنمو وتطوير كرة القدم الأفريقية".