موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس والقنوات الناقلة المفتوحة والمشفرة في الدوري الإنجليزي...

مباراة ليفربول وكريستال بالاس الهامة التي يأمل فيها ليفربول أن يواصل سلسلة انتصاراته في الدوري الإنجليزي، حيث يدخل ليفربول بقيادة مدربه الفني يورغن كلوب، مباراة اليوم محتلاً المركز الأول بفارق ثماني نقاط عن صاحب المركز الثاني فريق ليستر سيتي، مع ضغط أقل عليه من جانب كريستال بالاس الذي يواجه في نفس اليوم فريق تشيلسي والذي انهزم من الريدز في الأنفليد 3-1 قبل أسبوعين.

في حين يشارك كريستال بالاس في مباراته أمام ليفربول، وهو ليس في أفضل حالاته، إذ قد فاز مرة واحدة فقط في مبارياته الخمس السابقة في الدوري، وهو ما يجعل معنويات ليفربول مرتفعة في اللقاء بهدف حصد نقاط المباراة والإستمرار في التصدر بفارق عدد كبير من النقاط.

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في البريميرليج

نقام المباراة يوم السبت 23 نوفمبر، في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت جرينتش، الخامسة بتوقيت القاهرة.

حيث يستعد ملعب سيلهرست بارك لإستقبال المباراة والتي هي من تحكيم كيفن فريند.

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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس

على القناة المشفرة bein sport hd 1

القنوات المفتوحة ومكسورة الشفرة: أرينا سبورت – زد دي أف الألمانية – سبورت تي في sport tv2 البرتغالية – فارزيتش

تفاصيل لقاء ليفربول وكريستال بالاس

يغيب صلاح وأندي روبرتسون عن المشاركة في مباراة الريدز وكريستال بالاس للإصابة، فقد تعرض صلاح لإصابة في الكاحل من مباراة ليستر سيتي أكتوبر الماضي والتي انتهت بفوز ليفربول 2-1، وعلى الرغم من ذلك شارك في مباراة مانشستر سيتي وتعرض خلالها لإصابة أخرى، يما يعني امكانية مشاركة ديفوك أوريجي في المباراة.

ويعاني روبرتسوم من اصابة أخرى في الكاحل، وبالتالي يغيب عن لقاء السبت، إذ أنه كان قد تغيب عن المشاركة في مباريات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

وعلى الجانب الآخر يعاني اللاعب الأصعب في فريق النسور ويلفريد زاها، من اصابة في القدم، إلا أنه من المحتمل أن يكون جاهزاً للمشاركة في مباراة السبت، أيضاً جويل من الممكن أن لا يشارك في المباراة للإصابة، وهو ما قد يعني تشكيل معاناة على كريستال بالاس.

وقد لعب ليفربول 29 مباراة إلى الآن دون هزيمة وكان فوزه الأخير على مانشستر سيتي، ويأمل أن يواصل الفوز حتى لقائه في ملعب سيلهرست نهاية الأسبوع.