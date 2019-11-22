تصريحات الخميس.. تحذير مدرب كوت ديفوار.. وتهديد مرتضى.. وتعليق رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا بأبرز التصريحات لنجوم الكرة والرياضة ليوم الخميس 21 نوفمبر.

"عكس المتوقع".. محمد يوسف ينتقد حسام البدري (فيديو)

تحدث محمد يوسف المدرب العام السابق بفريق الكرة بالنادي الأهلي، على بداية المنتخب المصري مع المدير الفني الجديد حسام البدري.

"عليهم الحذر".. مدرب كوت ديفوار يوجه رسالة للمنتخب المصري

أكد حيدرا سواليهو المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار الأولمبي، أن فريقه قادر على مواجهة المنتخب المصري وسط جماهيره، لافتًا إلى أن لاعبيه إذا استطاعوا أن يقدموا مجهودًا أكبر من المنافس سنحقق الفوز.

"فيه21 راجل بالمنتخب".. رمضان عن الاستعانة بصلاح في الأولمبياد: سابق لأوانه

قال رمضان صبحي قائد منتخب مصر الأولمبي إن الحديث حول الاستعانة بمحمد صلاح فى أولمبياد طوكيو 2020 سابق لأوانه طالباً من وسائل الإعلام التحدث عن إنجاز التأهل ودور القائمة الحالية في هذا الإنجاز.

"الاختيار يوليو 2020".. شوقي غريب يتحدث عن ضم صلاح لأولمبياد طوكيو

تحدث شوقي غريب مدرب منتخب مصر الأولمبي عن انضمام محمد صلاح لاعب منتخب مصر الأول وليفربول الإنجليزي خلال منافسات طوكيو 2020، وموعد انضمام الثلاثي المرشح.

غريب مشيدا بتحفيز السيسي للاعبي الأوليمبي: سنقاتل للفوز وإهداء الكأس للرئيس

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توجه شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بسبب دعمه وكلماته عقب تأهل الفراعنة الصغار إلى أولمبياد طوكيو 2020.

"عقليته غير مناسبة".. جون تيري يوضح سبب فشل صلاح مع تشيلسي

أوضح النجم الإنجليزي جون تيري قائد فريق تشيلسي السابق، سبب فشل تجربة الثنائي محمد صلاح نجم ليفربول الحالي والبلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي.

"لن ألعب حتى لو استبعد الزمالك".. مرتضى منصور يرفض خوض مباراة السوبر بقطر

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه لن يخوض مباراة السوبر الإفريقي في قطر، مؤكدًا أنه مستعد لخوض هذه المباراة في تونس.

محمد محمود: استقبلت الإصابة برضا.. والطبيب الألماني تعجب

أكد محمد محمود لاعب النادي الأهلي أنه استقبل الإصابة بالقطع في الرباط الصليبي في الفترة الأخيرة بقمة الرضا والقبول بقضاء الله.

طارق مصطفى: سنضم 6 لاعبين من المنتخب الأوليمبي.. وتأثرنا بغياب فتحي وكوكا

أثنى طارق مصطفى المدرب العام للمنتخب الأول، على أداء لاعبي المنتخب الأوليمبي، بعد التأهل لأوليمبياد طوكيو 2020، والوصول للمباراة النهائية أمام كوت ديفوار، في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

متعب: لو تمسك بي الأهلي لما اعتزلت.. وجوزيه وافقني الرأي

أكد عماد متعب مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر المعتزل أنه لم يكن ليتخذ قرار الاعتزال لو كان ناديه الأحمر تمسك به.