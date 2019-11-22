طارق مصطفى: سنضم 6 لاعبين من المنتخب الأوليمبي.. وتأثرنا بغياب فتحي وكوكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أثنى طارق مصطفى المدرب العام للمنتخب الأول، على أداء لاعبي المنتخب الأوليمبي، بعد التأهل لأوليمبياد طوكيو 2020، والوصول للمباراة النهائية أمام كوت ديفوار، في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

وأضاف طارق مصطفى في تصريحات لقناة الحدث اليوم، أن المنتخب الأوليمبي يتمتع بالروح القتالية وهذا ما نحتاجه، مشيرًا إلى أن المنتخب الأول والأوليمبي نسيج واحد.

وأوضح أنه سيتم ضم من 6 إلى 7 لاعبين لصفوف المنتخب الأول خلال الفترة المقبلة، في الأماكن التي يحتاجها الفريق، مشيرًا إلى أنه لن يكون مصطفى محمود أو رمضان صبحي فقط.

وعدد مصطفى، الصعوبات التي واجهت المنتخب الأول، بعدم جاهزية اللاعبين، باستثناء محمود حسن تريزيجية نجم أستون فيلا الإنجليزي.

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وأكمل: "أحمد حسن كوكا كان المهاجم الأول للمنتخب قبل أن يتعرض للإصابة، واضطررنا للاستعانة بمحمود كهربا في ذلك المركز".

وأشار إلى أن إصابة حمدي فتحي أثرت سلبا على المنتخب، بعد تألقه في المباراتين الوديتين أمام بتسوانا، وليبيريا، وإحرازه هدفين في المباراتين، بالإضافة للسفر وخوض مباراة جزر القمر بعد مباراة كينيا بـ3 أيام فقط.

واختتم: "نحن أيضا غير راضين عن أداء المنتخب، ولكن نعد بالتصحيح وسنتأهل لكأس الأمم الإفريقية".

وتعادل المنتخب المصري أول مباراتين في التصفيات الإفريقية المؤهلة للكاميرون 2021 أمام كينيا بهدف لكل فريق، وجزر القمر سلبيا.