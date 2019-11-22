رجال المنتخب الأوليمبي ينقبون عن الاحتفال الغائب في استاد القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

وصلت بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة للمحطة الأخيرة، حيث يشهد استاد القاهرة مساء اليوم إقامة حفل الختام والمباراة النهائية وإسدال الستار.

رجال منتخب مصر الأوليمبي كانوا على قدر المسئولية واستمروا في البطولة حتى اللحظة الأخيرة، من أجل تحدي منتخب كوت ديفوار للفوز باللقب.

اللجنة المنظمة للبطولة أعلنت قبل 24 ساعة من موعد النهائي نفاد كل التذاكر، ما يؤكد أن استاد القاهرة سيمتلئ عن أخره بالجماهير المؤازرة للمنتخب المصري أمام كوت ديفوار.

قبل بضعة أشهر، وتحديداً في يوليو الماضي، حلمت الجماهير المصرية بمشهد مشابه في نهائي كأس الأمم الإفريقية للكبار على استاد القاهرة الدولي، لكن فريق خافيير أجيري خذل الجميع وودع المسابقة مبكراً من دور الستة عشر.

والآن بات مشهد الاحتفال المرسوم في خيال مشجعي مصر على استاد القاهرة بعد التطوير الكبير الذي شهده حلماً يمكن تحقيقه، وذلك عندما يتحدى الفريق الأوليمبي نظيره الإيفواري من أجل كأس الأمم تحت 23 سنة.

مصر ضمنت التأهل رسمياً إلى أوليمبياد طوكيو، ولم يُعد امام فريق شوقي غريب الآن سوى تحقيق لقب البطولة ليكون بذلك قد حقق أفضل نتيجة مثالية ممكنة في المسابقة.

وبفضل الأداء المميز والروح القتالية التي تحلى بها الفريق، نجح منتخب مصر الأوليمبي في لفت الأنظار بشدة إليه وجذب الجماهير إلى استاد القاهرة للاحتشاد لمؤازرته وتشجيعه.

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ويأمل رجال الفريق الأوليمبي المصري بلحظة غير مسبوقة لهم بعد الدقيقة 90، وهي لحظة الاحتفال مع الجماهير التي قد تصل إلى أكثر من 80 ألف متفرج في استاد القاهرة التاريخية.

ولم يشهد استاد القاهرة احتفالاً صاخباً بالمنتخبات المصرية منذ ذلك الذي هز أرجاء العاصمة في نوفمبر 2009 بالفوز على الجزائر في تصفيات كأس العالم والتأهل للمباراة الفاصلة، وقبلها كان احتفال الفوز بنهائي أمم إفريقيا 2006 جنونياً بدرجة مشابهة.

وربما لو تكلم عشب الملعب والجدران والهياكل الخرسانية للمدرجات، لقالت أنها اشتاقت لفرحة قومية بالفريق المصري، لعل رجال الفريق الأوليمبي ينجحون في انتزاعها هذا المساء.

بطاقة المباراة

الحدث: نهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة

التاريخ: 22 نوفمبر 2019

التوقيت: 08:00 مساءً بتوقيت القاهرة

المكان: استاد القاهرة