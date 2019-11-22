متعب: لو تمسك بي الأهلي لما اعتزلت.. وجوزيه وافقني الرأي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد عماد متعب مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر المعتزل أنه لم يكن ليتخذ قرار الاعتزال لو كان ناديه الأحمر تمسك به.

وفي تصريحات لقناة "أون سبورت" قال متعب :"لو تمسك بي النادي الأهلي لما اعتزلت، لكن الحقيقة أن النادي هو الذي تركني".

وأعلن عماد متعب اعتزاله كرة القدم في صيف 2018 بعد انتهاء عقده الأخير مع النادي الأهلي.

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وأضاف متعب قائلاً :"عقدي انتهى مع الأهلي، وأخبرت الجميع بأنني لا أنوي الاعتزال وكشفت عن رغبتي في الاستمرار لكنني لم أحصل على عقد جديد".

وتابع مهاجم الأهلي السابق :"أحد أعضاء الجهاز الفني الذي تولى المهمة بعد حسام البدري هاتفني وأكد لي أنني سأحصل على عقد جديد لكنني لن ألعب على الإطلاق ووجودي سيكون صورياً، فرفضت الأمر".

وواصل متعب :"تحدث مع مانويل جوزيه وشاورته بشأن قرار الاعتزال فوافقني الرأي بعد أن أخبرته أنني لن أتحمل اللعب لنادي أخر في مصر غير الأهلي".

وأنهى متعب :"في شهر فبراير المقبل ستقام مباراة اعتزالي مع أحد الأندية العالمية، الشركة المنظمة أرسلت عرضاً مغرياً وننتظر الرد خلال أيام".