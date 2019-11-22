مصدر يوضح لـ"الخليج 365".. موقف ستاد القاهرة من استضافة نهائي الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

كشف مصدر من داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أن اجتماع المكتب التنفيذي الذي أقيم اليوم الخميس في القاهرة لم يشهد الاستقرار على الاستاد الذي سيستضيف نهائي دوري الأبطال، لكنه وضع فقط إجراءات تحديد الملعب.

قرر الاتحاد الإفريقي الصيف الماضي إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب محايد بدلًا من النظام الذي تم العمل به في السنوات الماضي بقاعدة الذهاب والعودة.

وقال مصدر داخل المكتب التنفيذي في تصريحاته لـ"الخليج 365" عقب نهاية الإجتماع اليوم الخميس: "خلال الإجتماع الذي عقدناه اليوم حددنا القواعد والمواصفات المطلوبة من أجل استضافة نهائي الأبطال."

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وردًا على ما إذا كان ستاد القاهرة أتى بين الاستادات المرشحة، قال المصدر نفسه: "الإدارة سوف تناقش مع الدول المهتمة القواعد التي وضعناها على أن يتم تحديد الملعب بعد ذلك."

وأتت مسألة اختيار ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا ضمن جدول أعمال المكتب التنفيذي للاتحاد الكرة، غير انه في النهاية لم يتم الاستقرار على الملعب.

وأصدر الاتحاد الإفريقي اليوم الخميس القرارات التي انتجها اجتماع المكتب التنفيذي (طالع التفاصيل)، ولم يكن من بينها شيء متعلق بملعب نهائي دوري الأبطال.

وظهر ستاد القاهرة بحلته الجديد بعد تطويره في حدثين على المستوى الإفريقي بداية من بطولة أمم إفريقيا، ثم بطولة إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو.