"حلم ولكن لم أطلبه".. الخليج 365 يكشف موقف صلاح من المشاركة من الأوليمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

ما زال صلاح يمني النفس بالعودة للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية بعد ظهوره الأول في منافسات كرة القدم في لندن 2012.

وعلم الخليج 365 أن صلاح لديه رغبة قوية في الظهور مجدداً مع المنتخب المصري في أوليمبياد طوكيو، حيث يعتبر العودة لدورة الألعاب الأوليمبية حلماً يتمنى تحقيقه.

لكن نجم ليفربول ومنتخب مصر لم يتقدم بطلب رسمي أو شفهي لكي يكون ضمن الثلاثي المختار من المنتخب الأول لدعم الفريق الأوليمبي في طوكيو.

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وتأهلت مصر لمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020 بعد بلوغها نهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

وشارك محمد صلاح في دورة لندن 2012، وقت أن دعم المدرب هاني رمزي الفريق وقتها بثلاثة لاعبين من الفريق الأول بضم محمد أبو تريكة وعماد متعب وأحمد فتحي.

يُذكر أن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي كان قد أعلن أنه سيختار ثلاثة لاعبين من المنتخب الأول لدعم الفريق في طوكيو وفقاً لحاجة الفريق دون تحديد أسماء.