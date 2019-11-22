محمد محمود: استقبلت الإصابة برضا.. والطبيب الألماني تعجب

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد محمد محمود لاعب النادي الأهلي أنه استقبل الإصابة بالقطع في الرباط الصليبي في الفترة الأخيرة بقمة الرضا والقبول بقضاء الله.

وفي تصريحات لبرنامج "سوبر تايم" على قناة "تايم سبورت" قال محمود :"لم أضجر أو أشعر بالضيق عندما علمت بنتيجة الفحوصات الطبية وتأكد الإصابة".

وتعرض محمد محمود لإصابة الرباط الصليبي بعد أسابيع قليلة من إتمام الشفاء من نفس الإصابة التي أبعدها قرابة العام عن فريقه وما زال الغياب مستمر لأشهر إضافية.

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وأضاف محمود :"نظرة والدتي وإخوتي بعد تأكد الإصابة جعلتني أنهمر في البكاء، كانت هذه هي اللحظة الأصعب بعد الإصابة، لكني أشعر برضا منحني الله إياه من عنده".

وعن حواره مع الطبيب الألماني المعالج قال محمود ضاحكاً :"لقد تعجب عندما رآني عائداً لإجراء نفس العملية الجراحية، وقال لي (أنت مرة أخرى؟)".

وأنهى متوسط ميدان الأهلي قائلاً :"كل لاعبي الأهلي على تواصل دائم معي، الجميع يدعمني بشكل مستمر ويقدم لي كل المساندة التي أحتاجها".