بعد إعلان الحالة الصحية لرئيس النادي الأهلي..الجماهير: سلامتك ياخطيب

حالة من الحزن الشديد سيطرت علي جماهير النادي الأهلي ومواقع التواصل الإجتماعي، بعد إعلان إصابة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والتي أظهرا بوجود "اعواج" في العمود الفقري، وبنفس النسبة في "الحوض" .

وخضع رئيس الأهلي لعمليات حقن في الظهر، من أجل السيطرة على الآلام التي كان يعاني منها في الفترة الماضية، خصوصًا وأن

الطبيب الألماني والمصري المعالج له فضلًا عدم إجراءه جراحة في الوقت الحالي .

وتصدر هاشتاج "سلامتك ياخطيب"، الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر، في الساعات الأخيرة من اليوم الخميس، متمنين له الشفاء العاجل .

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ووجهت جماهير النادي الأهلي، خلال حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي،

الدعم والمساندة لرئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، سائلين الله عزوجل بالشفاء العاجل، حيث أن "الخطيب" يغادر مرة أخرى إلى باريس بعد أسبوعين، لاستكمال جلسات العلاج الطبيعي في أحد المراكز الطبية المتخصصة هناك وفي نفس الوقت يرتب لإرسال كافة الفحوصات والأشعة الخاصة به إلى أحد المراكز الطبية في أمريكا لعرضها عليه، ومراجعة الحالة والتأكيد على أن العلاج يسير في الاتجاه الصحيح، أو السفر إلى أمريكا حال طلب المركز الطبي ذلك .