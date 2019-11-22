سلة سموحة للسيدات تتفوق على الشمس

حقق فريق نادي سموحة لكرة السلة السيدات بقيادة عماد محمود الفوز علي نظيره الشمس 86/54 في إطار مباريات دور الـ8 للدوري العام الممتاز (أ) سيدات المرتبط في المبارة التي أقيمت بينهما بالقاهرة ويتقابل الفريقين في لقاء العودة بالإسكندرية يوم الإثنين القادم. وصعد الفريق إلي هذا الدور بالفوز علي البنك الأهلي ذهابا 69/46 وعودة 79/68. وحقق الفريق العلامة الكاملة في الدور الماضي Advertisements بعد أن حقق الفوز في جميع مبارياته بالدورتين المجمعتين علي فرق الترام 103/22 ثم الأوليمبي 80/37 ثم مصر للتأمين 63/47 في الدورة الأولي ثم عاد ليكرر فوزه علي فرق الترام 87/24 ثم الأوليمبي 56/42 ثم مصر للتأمين 79/74 في الدورة الثانية. بعد أن حقق الفوز في جميع مبارياته بالدورتين المجمعتين علي فرق الترام 103/22 ثم الأوليمبي 80/37 ثم مصر للتأمين 63/47 في الدورة الأولي ثم عاد ليكرر فوزه علي فرق الترام 87/24 ثم الأوليمبي 56/42 ثم مصر للتأمين 79/74 في الدورة الثانية. تضم قائمة الفريق النجمات: ريم أسامة (ريكو) وريم موسي وشروق بدراوي وفاطمة ممدوح (فاطيما) وآية فتح الله وندي إيهاب (كونجا) ومريم حسام ورانيا عبد العاطي وهاجر الشافعي وسماء السيد وريم حسام وإنجي صلاح وتيا حسن وهنا خالد والمحترفة Patricia Bright. وريم موسي وشروق بدراوي وفاطمة ممدوح (فاطيما) وآية فتح الله وندي إيهاب (كونجا) ومريم حسام ورانيا عبد العاطي وهاجر الشافعي وسماء السيد وريم حسام وإنجي صلاح وتيا حسن وهنا خالد والمحترفة Patricia Bright. بينما يضم الجهاز الفني: الكابتن عماد محمود مدير فني والكابتن أيمن ناجي مدرب عام والكابتن جهاد سمير إداري والكابتن محمود فرج مدرب اللياقة البدنية والدكتور هديل إبراهيم أخصائي إصابات والكابتن أحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الإداري للقطاع والكابتن عماد هاشم المشرف الرياضي لكرة السلة.

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