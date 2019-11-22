مورينيو يدرس إعادة التعاون مع إبراهيموفيتش

يدرس البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام هوتسبير الإنجليزي، التعاقد مع اللاعب السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش.
وكشفت صحيفة صحيفة "تليجراف" البريطانية أن مورينيو المدير الفني يرغب مع المهاجم إبراهيموفيتش لدعم خط هجوم توتنهام، لتغطية رحيل فيرناندو يورينتي، وكبديلللمهاجم هاري كين.
وأوضحت أن زلاتان في الوقت الحالي قد يجد توتنهام باب من أجل العودة إلى أوروبا من جديد بعد الفترة التي قضاها في لوس أنجلوس جالاكسيالأمريكي، وإعلان السلطان عن رحيله ورغبته في العودة للكرة الاوروبية.
وكانت تقارير صحفية تحدثت في الفترة الماضية عن رغبة ميلان الإيطالي في التعاقد مع إبراهيموفيتش، مما قد يجعل توتنهام في منافسة قوية مع الروسونيري لضم النجم السويدي.
الجدير بالذكر ان إبراهيموفيتش لعب تحت قيادة مورينيو في انتر ميلان، ومانشستر يونايتد.
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