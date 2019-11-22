رئيس لجنة المسابقات بالكاراتيه: بطولة الجمهورية المفتوحة فرصة لانتقاء المشاركين إفريقيا

كشف لجنة المسابقات باتحاد الكاراتيه برئاسة أحمد رضوان عن شروط ونظام بطولة الجمهورية المفتوحة للناشئين والشباب التي ستقام خلال الفترة من 4 إلى 9 ديسمبر المقبل بصالة أكاديمية الشرطة بالعباسية.

أكد أحمد رضوان رئيس لجنة المسابقات أن تم الاستقرار على إقامة تلك البطولة تمهيدا لاختيار عناصر المنتخب الوطني المشاركين في بطولة إفريقيا التي ستقام بالمغرب خلال الفترة من 7 إلى 9 فبراير من العام

المقبل.

أضاف أن بطولة الجمهورية تعتبر بمثابة فرصة لاختيار أفضل العناصر القادرين على تمثيل مصر في البطولة الإفريقية.

أوضح رضوان أن مسابقات بطولة الجمهورية هي كاتا وكوميتيه فردي، كما أنه تم تحديد الأوزان التي ستخوض غمار منافسات البطولة المحلية موضحا أنه سيقام دوري من دور واحد للثمانية الأوائل في كل ميزان بالإضافة إلى اللاعبين

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الدوليين الحاصلين على مراكز في بطولة العالم الأخيرة بتشيلي ليتم على إثرها اختيار الأول والثاني في كل ميزان للانضماك إلى المنتخب.

وتشمل قائمة أوزان بطولة الجمهورية المفتوحة، في منافسات الناشئين (52 كجم و57 كجم و63 كدم و70 كجم وفوق 70 كجم)، وفي منافسات الناشئات جاءت الأوزان على النحو التالي (47 كجم و54 كجم وفوق 54 كجم).

وجاءت أوزان الشباب (55 كجم و61 كجم و68 كجم و76 كجم وفوق 76 كجم)، بينما جاءت أوزان الشابات (48 كجم و53 كجم و59 كجم وفوق 59 كجم).