طه اسماعيل يكشف حقيقة انضمام محمد صلاح للمنتخب الاولمبي

رفض طه اسماعيل رئيس لجنة التخطيط السابق بالأهلي والمحلل الكروي، ما وصفه بمحاولات فرض محمد صلاح علي المنتخب الأولمبي.

وقال اسماعيل في تصريحات علي إذاعة أون سبورت " لا أعلم لماذا يتم فرض محمد صلاح بهذا الشكل علي شوقي غريب، لو كان يريد ضمه فهو قرار يجب أن يكون صادرا عن اختيار وقناعة شخصية وليس بما يحدث

منذ لحظة تأهل مصر إلي اولمبياد طوكيو 2020 عقب الفوز على جنوب إفريقيا في قبل النهائي".

وتابع "من المؤكد أن محمد صلاح لاعب كبير ومهم ومفيد ولكن لا يفضل أن يشارك بهذه الطريقة التي تحدث".

Advertisements

واضاف "من السابق لأوانه الحديث من الآن عمن يستحق الانضمام من عدمه،

فلنفترض إننا استقررنا على أسماء وتعرضت للإصابة أو جاء موعد البطولة وكانت بعيدة عن مستواها، فالأفضل الانتظار وأيضا إعطاء القائمة الحالية من اللاعبين حقها".

واختتم "لاعبو المنتخب الأول متأثرون بالإهانات التي يتعرضون لها في الآونة الأخيرة وبعزوف الجماهير عن حضور المباريات".

وتمكن المنتخب الاولمبي من التأهل بشكل رسمي إلى أولمبياد طوكيو 2020، ويحق له ضم ثلاثة لاعبين كبار فوق السن خلال المشاركة الأولمبية، وهو ما أثار جدل حول الأسماء التي يجب ضمها لقائمة الفراعنة.