اونلاين | كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري رابط ماتش مصر time sport live

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"تتضاعف الأحلام وتكثر الأمنيات"، هكذا بدأ منتخب مصر الأوليمبي مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، والتي تقام بالقاهرة في الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من الشهر نفسه ، مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر في المسابقة الإفريقية.

ويواجه منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، غدا /الجمعة/ نظيره منتخب كوت ديفوار على استاد القاهرة الدولي، في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتي تستضيفها مصر.

وجاء تأهل منتخب مصر الأولمبي تحت قيادة مديره الفني شوقي غريب، إلى المباراة النهائية لبطولة إفريقيا، بعد الفوز يوم الثلاثاء الماضي على منتخب جنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة، حملت توقيع عبدالرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي “هدفين”، ورمضان صبحي نجم الأهلي “هدف”، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، في إطار الدور نصف النهائي للمسابقة القارية.

ونجح الفراعنة في تقديم مستوى رائع خلال منافسات بطولة إفريقيا، وتمكنوا من تحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات بعد الفوز في 3 مباريات متتالية، بداية من الفوز على منتخب مالي في المباراة الافتتاحية للبطولة بهدف نظيف، ثم التغلب على غانا بنتيجة 3-2 في الجولة الثانية للمجموعة الأولى، قبل أن يفوز المنتخب الوطني على الكاميرون بنتيجة 2-1، ليجمع الفراعنة 9 نقاط، تصدروا بها ترتيب المجموعة الأولى.

وفي الدور نصف النهائي، واصل المنتخب الأولمبي انتصاراته بالفوز على جنوب إفريقيا “وصيف المجموعة الثانية”، بثلاثة أهداف دون رد، ليؤكد المنتخب جدارته في التأهل للمباراة النهائية لبطولة إفريقيا تحت 23 عاما، وكذلك تمثيل القارة السمراء في أولمبياد طوكيو العام المقبل، لتكون المشاركة الـ12 للفراعنة في الدورة الأولمبية.

أما منتخب كوت ديفوار، الطرف الثاني في المباراة النهائية، فنجح في تصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بعد تحقيق الفوز في مباراتين على كل من نيجيريا بهدف نظيف، وزامبيا بنفس النتيجة، فيما تلقى هزيمة وحيدة أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد.. وفي الدور نصف النهائي، نجح المنتخب الإيفواري في عبور عقبة منتخب غانا بالفوز عليه بضربات الترجيح بنتيجة 3-2، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 2-2.

وسبق للمنتخب الأولمبي المصري لكرة القدم، المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 11 مرة من قبل، حيث كانت البداية قبل 100 عام، في أولمبياد “أنتويرب” ببلجيكا عام 1920، فيما كان الظهور الأخير للفراعنة في الدورة الأهم في العالم على المستوى الرياضي، في أولمبياد لندن عام 2012.

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وفي تاريخ مشاركات مصر في الأولمبياد، لعب المنتخب الأولمبي 32 مباراة، حقق 10 انتصارات، وتعادل في 4 مباريات، وتلقى الهزيمة في 18 أخرى. وسجل المنتخب 68 هدفا، واستقبلت شباكه 87 هدفا في المشاركات الـ11 السابقة.

ففي المشاركة الأولى لمصر في دورة “أنتويرب” عام 1920، خاض المنتخب الوطني مباراتين، خسر الأولى أمام إيطاليا بهدفين نظيفين، وفاز في اللقاء الثاني على يوغسلافيا بنتيجة 4-2.

المشاركة الثانية لمنتخب مصر في الأولمبياد، كانت عام 1924 في باريس، وودع الفراعنة المسابقة من الدور الثاني بالخسارة أمام السويد بخماسية نظيفة.. وفي دورة أمستردام عام 1928، حصل منتخب مصر على المركز الرابع.

وخرج منتخب مصر من الدور الأول في دورتي 1936 في برلين، بالخسارة أمام النمسا بنتيجة 1-3، و1948 في لندن، بالخسارة أمام الدنمارك أمام بنفس النتيجة.

المشاركة السادسة لمنتخب مصر في الدورة الأولمبية، كانت عام 1952 في هلسنكي، وخرج المنتخب كذلك من الدور الأول بالخسارة أمام ألمانيا بنتيجة 1-3.. ثم شارك المنتخب في أولمبياد 1960 في روما، وخرج الفراعنة من الدور الأول بعد خوض 3 لقاءات، إذ تعادل المنتخب مع تركيا، وخسر مباراتين أمام كل من بلغاريا ويوغسلافيا.

وفي أولمبياد 1964 في طوكيو، تمكن المنتخب المصري من تحقيق المركز الرابع.. وبعد عشرين عاما شارك الفراعنة في دورة 1984 في لوس أنجلوس، وخرج من الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام فرنسا بهدفين نظيفين.

المشاركة العاشرة في الأولمبياد كانت عام 1992 في برشلونة، حيث خرج المنتخب الوطني من دور المجموعات، بعد الخسارة من إسبانيا وقطر، والفوز على كولومبيا.

عام 2012، شهد المشاركة الأخيرة للفراعنة في الدورات الأولمبية، وكانت هذه المرة في لندن، حيث خرج المنتخب من الدور ربع النهائي، بعدما تأهل من دور المجموعات عقب الفوز على بيلاروسيا بنتيجة 3-1، والتعادل مع نيوزيلندا 1-1، والخسارة أمام البرازيل بنتيجة 2-3، ثم ودع “الفراعنة” المسابقة في دور الثمانية بعد الخسارة من اليابان بثلاثية دون رد.