رياضة | تليفونات بنى سويف يستضيف النصر بكأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تليفونات بنى سويف يستضيف النصر بكأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف الفريق الكروى الاول بنادى تليفونات بنى سويف نظيره النصر، في الثانية إلا ربع من عصر اليوم، وذلك فى إطار مباريات الدور التمهيدي الأخير، ببطولة كأس مصر والمقرر إقامتها بملعب استاد بنى سويف الرياضى .

تليفونات بنى سويف بقيادة مديره الفنى احمد شعبان يسعى للفوز بالمباراة وتقديم عرض قوى وذلك للتأهل لدور الـ 32 لمواجهة أحد فرق الدورى الممتاز بالبطولة خاصة وأن المباراة تقام بملعبه ووسط جمهوره بعد فوز التليفونات الاخير على حساب طهطا بدورى القسم الثانى بثلاثية نظيفة وأمام الواسطى ببطولة كأس مصر بركلات الترجيح .

ويغيب عن صفوف تليفونات بنى سويف الثلاثى احمد فتحى ونانا كوامى وعبد الله هنطش ، فيما بات تأكد عودة محمد رجب " شيكو " لاعب وسط الفريق وأحمد مصطفى بندق للقائمة بالمباراة .

على الجانب الآخر يسعى سيد عيد المدير الفنى للنصر فى الفوز بالمباراة والعودة للقاهرة بالانتصار ، وتمثلت مسيرة النصر ببطولة كأس مصر هذا الموسم تحقيقه فوز برباعية نظيفة على جمهورية شبين أحرزها أحمد خليل " كالوشا " وجوده أيمن هدفين لكل منهما , فيما فاز على نظيره الزرقا بركلات الترجيح بنتيجة 3/4 .

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فيما كان الفريق القاهرة قد خاض 4 مباريات بالمجموعة الثانية بدورى القسم الثاني وتلقى الهزيمة في ثلاث مباريات.

وحقق فوز وحيد وتمثلت نتائج النصر فى الهزيمة أمام كوكاكولا بهدف نظيف والهزيمة امام سيراميكا كليوباترا بثلاثة أهداف مقابل هدف وأمام منتخب السويس بهدف نظيف ، فيما نجح فى الفوز أمام بتروجت بهدفين ابراهيم بابا فاى .

ويقود الفريق جهاز فنى مكون من عمرو عبد الحق ، مشرف عام على الكورة وسيد عيد مديرا فنيا وعبد العاطي السيد مدربا عاما و نافع السعيد مدربا و هاشم الدسوقي مدربا لحراس المرمى ومحمد رفعت طبيب ومحمد مصطفى أخصائي علاج الطبيعي ومدحت محمد إداريا .

فيما يقود تليفونات بنى سويف جهاز فنى مكون من احمد شعبان مديرا فنيا ورأفت عبد السلام ومجدى سيد وحمدى فاروق مدربين وابو العلا محمد مدرب حراس مرمى و عصام متولى وحمدى فاروق وأشرف محمود وايمن محفوظ جهاز ادارى وخالد مرجان اخصائي علاج طبيعي واصابات ملاعب .