رياضة | جاريث بيل يرد على مورينيو ويحسم موقفه من الانتقال إلى توتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جاريث بيل يرد على مورينيو ويحسم موقفه من الانتقال إلى توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم الويلزي جاريث بيل نجم نادي ريال مدريد الإسباني ومنتخب ويلز موقفه من الانضمام إلى نادي توتنهام الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

توتنهام يستهدف ضم بيل

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أمس الأربعاء أن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي توتنهام الجديد يستهدف ضم جاريث بيل خلال انتقالات يناير القادمة.

موقف بيل من الانضمام إلى توتنهام

وأكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم الخميس أن بيل رفض الانضمام إلى نادي توتنهام خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

كما أشارت التقارير الصحفية إلى أن إدارة نادي ريال مدريد أبلغت بيل أنه لن يرحل عن صفوف الفريق في يناير القادم وسيستمر حتى نهاية الموسم.

Advertisements

بيل يطلب الرحيل عن ريال مدريد

وكان بيل قد أظهر رغبة كبيرة منذ فترة في الرحيل عن صفوف نادي ريال مدريد في الشتاء القادم بسبب قلة مشاركته مع الفريق وخلافاته مع إدارة النادي ومع الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق.

مشاركات جاريث بيل مع ريال مدريد

وقد شارك جاريث بيل في 9 مباريات فقط حتى الآن مع نادي ريال مدريد بمختلف المسابقات خلال هذا الموسم وسجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدفين آخرين.

ترتيب توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز

ويحتل نادي توتنهام المركز الرابع عشر من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 14 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.