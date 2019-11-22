رياضة | أخبار ريال مدريد اليوم.. الصفقة التاريخية تقترب وخطوة جديدة من أجل عودة كريستيانو للبيرنابيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد اليوم.. الصفقة التاريخية تقترب وخطوة جديدة من أجل عودة كريستيانو للبيرنابيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الخميس 21 نوفمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها ترشيح روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا وماوريسيو بوكيتينو المدير الفني السابق لتوتنهام لتدريب الملكي.

وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- ريال مدريد يقطع الطريق أمام المهتمين بضم نجمه

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن نادي ريال مدريد الإسباني لا ينوي التفريط في نجمه الويلزي الدولي "جاريث بيل" خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

وأشارت شبكة le10sport الفرنسية أن بيل سيبقى في ملعب السنتياجو بيرنابيو خلال الموسم الحالي، ولن يرحل في يناير المقبل.

وأشارت الشبكة، نقلاً عن وكيل أعمال اللاعب، أن صاحب الـ 30 عاماً، سيبقى في الفريق بنهاية الموسم الحالي، بناء على رغبة المدير الفني الفرنسي "زين الدين زيدان" المدير الفني للنادي الملكي.

وبذلك سيقطع ريال مدريد الطريق أمام المهتمين بضم بيل، وأبرزهم الثنائي الإنجليزي توتنهام هوتبيسرز ومانشستر يونايتد، بالإضافة لعدة أندية صينية.

- مرشحان بديلان لزيدان في ريال مدريد

وضع مسؤولو نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز، عدد من الأسماء على رأس قيادة الفريق الأول لكرة القدم، تحسبا لرحيل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني الحالي، عن قيادة الفريق مستقبلًا.

وأشارت تقارير صحفية خلال الفترة الماضية، لاحتمالية رحيل زيدان عن تدريب الميرنجي، بسبب سوء النتائج التي تواجهه منذ توليه المسئولية الفنية.

وأكدت صحيفة "دون بالون الإسبانية"، أن الإسباني روبرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب البلجيكي، سيكون أولى الاختيارات في حال تفضيل زيدان عدم استكمال مسيرته مع الملكي.

وكان مارتينيز، أعلن في وقت سابق، عن عدم نيته تجديد العقد الذي يربطه بالاتحاد البلجيكي لكرة القدم والذي ينتهي عقب بطولة الأمم الأوروبية المقبلة يورو 2020.

وأوضحت الصحيفة إلى أن عقد مارتينيز سينتهي مع الاتحاد البلجيكي في 12 يوليو 2020، وهو ما يعزز فرص تدريبه للميرنجي، خلال الصيف المقبل.

واختتمت الصحيفة إلى أن ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني السابق لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي سيكون أيضا ضمن الاختيارات المتاحة للملكي في حال عدم تعاقده مع أي نادي بالفترة الحالية.

وكان توتنهام أعلن عن إقالة بوكيتينو من تدريب الفريق بسبب سوء النتائج وتقهقر مركز الفريق بجدول ترتيب البريميرليج وإعلان التعاقد مع البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في محاولة لإعادة الفريق لسابق عهده.

- صراع شرس بين برشلونة وريال مدريد على نجم مانشستر سيتي

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن عملاقي الدوري الإسباني ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان على ضم جناح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب إنجلترا "رحيم ستيرلنج" خلال الفترة المقبلة.

وأفادت شبكة le10Sports الفرنسية أن عملاقي الليجا يريدان التوقيع مع ستيرلنج في الفترة القادمة، على أن يتم الإنتقال في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت الشبكة الفرنسية أن رحيم ستيرلنج يرفض تمديد تعاقده مع حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي ينتهي في صيف 2023، وذلك في ظل إهتمام الغريمان التقليديان بضمه.

ورغم إهتمام النادي الملكي والنادي الكتالوني، فإن إدارة مانشستر سيتي ستحاول الإبقاء على اللاعب بكل الطرق الممكنة، لا سيما وأنه أحد أهم عناصر كتيبة بيب جوارديولا، بحسب التقارير.

- ريال مدريد يتحرك لضم صفقة ذهبية من العدو التقليدي

بدأ مسئولو نادي ريال مدريد الإسباني في التحرك نحو خطف صفقة من العيار الثقيل من داخل الغريم التقليدي أتلتيكو مدريد في الصيف المقبل.

ووفقاً لموقع ديفنسا سنترال الإسباني فإن ريال مدريد في يفكر في التعاقد مع جواو فيلكس نجم فريق أتلتيكو مدريد خلال الفترة القادمة.

واشار الموقع إلى أن البرتغالي جواو فيليكس مهاجم فريق أتلتيكو مدريد لا يشعر بالسعادة في الأتليتي وبدأ يفكر في الرحيل عن الفريق الصيف المقبل.

واكد الموقع على أن ريال مدريد يسعى لضم اللاعب مقابل صفقة تبادلية مع أحد نجوم الفريق بالإضافة لمبلغ مالي عقب نهاية الموسم المقبل مع فتح سوق الانتقالات الصيفية من جديد.

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- صدمة مدوية.. تحديد مدة غياب نجم ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مدة غياب لوكاس فاسكويز لاعب وسط فريق ريال مدريد بعد تعرضه للإصابة خلال الساعات الماضية.

وكان نادي ريال مدريد قد أصدر بيانا رسميا في الساعات قال فيه: أظهرت الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب لوكاس فاسكيز اليوم، من قبل الخدمات الطبية لريال مدريد، انه يُعاني من كسر في اصبع قدمه اليسرى في انتظار التطورات .

ووفقا للصحفية أرانشا رودريغيز التي اكدت في تصريحات لإذاعة الكادينا كوبيه على أن فاسكويز سيغيب عن ريال مدريد لمدة شهر ونصف تقريباً بسبب الإصابة.

وبالتالي سيفقد زين الدين زيدان ثلاثة نجوم من الفريق حتي نهاية العام الجاري وهم لوكاس فاسكويز وماركو أسينسيو بالإصابة للكولوبي خاميس رودريغيز

- قرار مفاجئ من ريال مدريد حول عودة رونالدو

فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل حول عودة كريستيانو رونالدو من جديد لريال مدريد خلال الفترة القادم

واشارت صحيفة آس الإسبانية إلى ان البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي ليس سعيداً في مدينة تورينو وينوي الرحيل عن السيدة العجوز عقب نهاية الموسم.

وارتبط رونالدو خلال الفترة الماضية بالعودة من جديد لريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية القادمة واللعب من جديد في البرنابيو.

ووفقاً للصحيفة الإسبانية، فإن هناك ترحيب كبير من مجلس إدارة نادي ريال مدريد بعودة رونالدو من جديد للفريق.

واشارت الصحيفة إلى قيمة عودة رونالدو إلى ريال مدريد ستكلف خزائن النادي الملكي من (50) إلى (60) مليون يورو، وهي أقل بقيمة (40) مليون يورو، من تلك التي دفعها يوفنتوس للحصول على خدمات اللاعب في الموسم الماضي.

- زيدان يجهز مفاجأة صادمة لجاريث بيل

يجهز الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني مفاجأة للويلزي جاريث بيل جناح الفريق المدريدي خلال الفترة القادمة.

ذكر موقع ديفنسا سنترال، أن زيدان يفكر في عدم الاعتماد على جاريث في مباراة ريال سوسيداد القادمة ولا توجد نية للمدرب في ضمه للقائمة.

واشارت الصحيفة إلى أن قرار زيدان ضد بيل جاء بعدما استفز اللاعب جماهير الملكي بعد تأهل منتخب ويلز ليورو 2020 برفع لافتة مسيئة للنادي الملكي.

- مفاجأة من العيار الثقيل.. نيمار في مدريد ومبابي خارج الحسابات

فجر توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان مفاجأة من العيار الثقيل بشأن جاهزية نجم الفريق نيمار دا سيلفا لمباراة ريال مدريد المرتقبة يوم الثلاثاء المقبل في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتأتي مباراة باريس سان جيرمان وليل غدا الجمعة في افتتاح مباريات الجولة الرابعة عشر من دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

وكان الألماني توماس توخيل قال في تصريحات صحفية إن البرازيلي نيمار دا سيلفا جاهز لمواجهة ليل غدا في الدوري الفرنسي.

وكشف المدرب مفاجأة أخرى بشأن الشاب كيليان مبابي ولاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي، حيث أكد أنهما لن يكونا متواجدين في لقاء الغد أمام ليل.

- مانشستر سيتي يخطط لخطف صفقة ريال مدريد وبرشلونة المنتظرة

يخطط مسئولو نادي مانشستر سيتي، لضم صفقة من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لترميم دفاع الفريق في الموسم القادم.

وذكرت صحيفة ’’فوت ميركاتو’’، أن السيتي يسعى بقوة لضم المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي لاعب فريق نابولي الإيطالي، والذي يعد هدفا لعملاقي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن كوليبالي يعاني هذا الموسم مع نابولي، مما يجعل أيامه الأخيرة معدودة في فريق الجنوب الإيطالي.

ويعد كوليبالي، واحدا من أفضل المدافعين في العالم، وهو هدف لعمالقة أوروبا الريال والبارسا والبايرن والسيتي، ويرتبط بعد ممتد مع نابولي حتى عام 2023.

وأكملت الصحيفة، أن هناك رغبة من الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للسيتيزنز في ضم النجم السنغالي، وذلك بعدما تعرض الثنائي جون ستونز وإيميريك لابورت للإصابة وعدم ظهور الأرجنتيني أوتاميندي بصورة جيدة.